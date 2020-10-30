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11-е поколение процессоров Intel под кодовым названием Rocket Lake выглядит крайне противоречиво. С одной стороны, нам говорят о высоких тактовых частотах и резком приросте IPC, что должно привести к росту производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. С другой – мы уже видели первые тесты инженерных экземпляров, в которых Ryzen 9 5900Х обходит конкурентов абсолютно по всем параметрам.

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Многие эксперты уверены, что пока слишком рано делать выводы, но, что любопытно, сами продолжают их делать. Так, сегодня в тесте UserBenchmark засветился 8-ядерный процессор Intel, предположительно Core i9-11900К (или без литеры «К» в названии). Пока тактовые частоты не очень высокие, что объясняется ранним вариантом чипа, но результаты уже очень неплохи. Как оказалось, новичок на 4.2 ГГц на 21% быстрее Core i7-10700K в одноядерных тестах, при этом последний работал на тактовых частотах свыше 5 ГГц.

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Здесь самое время указать, что представители Intel уверяли, что тактовые частоты ещё подрастут. Это неудивительно, ведь текущий 14-нм техпроцесс позволяет достичь таких высот без особых проблем. Кстати, буквально вчера представители синих заявили, что рост IPC в новом поколении окажется значительным. Точных цифр никто не называл, уверяя, что чипы Rocket Lake получат двухзначное значение. По сути – это может быть и 10% и 99%. Как будет на самом деле, мы узнаем ещё не скоро, ведь выход новых процессоров состоится не ранее первого квартала 2021 года.