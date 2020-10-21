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Анонса новых настольных процессоров Intel 11-го поколения ещё не было. Тем не мене нам известно, что они будут называться Rocket Lake-S и получат не более восьми ядер. Эта информация уже ранее вызывала опасения у экспертов, но реальных тестов не было, кроме того, нам не были известны спецификации новинок. Сегодня мы смогли получить доступ и к первой, и ко второй части интересующих нас вопросов.

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Сравнительная таблица с тактовыми частотами находится ниже. Как вы можете убедиться, ни о каких 5.5 ГГц речь не идёт. Напомним, ранее инсайдеры утверждали, что именно высокие тактовые частоты позволят Intel обойти AMD в следующем поколении. Увы, судя по всему, достичь столь высоких тактовых частот не позволяет ни архитектура, ни 14-техпроцесс.

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Если обратиться к уже известным тестам одного из инженерных образцов Rocket Lake-S в Cinebench R20, то окажется, что он получил неплохой буст: 610 баллов в одноядерном бенчмарке против 520 баллов в текущем поколении. С одной стороны, это кажется немалым приростом, вот только даже таких данных может оказаться недостаточно для того, чтобы вырвать пальму первенства у нового Ryzen 9 5900Х. Это пока только предварительные данные, но они уже внушают опасения относительно способности синих на равных конкурировать с красными.