Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Стали известны технические характеристики и производительность новых процессоров Intel Core Rocket Lake-S

[ ] для раздела Блоги
7
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Подвезли дешевые 2070 - дешевле нет совсем нигде
Слив 2080 Super за гроши по промокоду MGA
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Анонса новых настольных процессоров Intel 11-го поколения ещё не было. Тем не мене нам известно, что они будут называться Rocket Lake-S и получат не более восьми ядер. Эта информация уже ранее вызывала опасения у экспертов, но реальных тестов не было, кроме того, нам не были известны спецификации новинок. Сегодня мы смогли получить доступ и к первой, и ко второй части интересующих нас вопросов.

реклама

Сравнительная таблица с тактовыми частотами находится ниже. Как вы можете убедиться, ни о каких 5.5 ГГц речь не идёт. Напомним, ранее инсайдеры утверждали, что именно высокие тактовые частоты позволят Intel обойти AMD в следующем поколении. Увы, судя по всему, достичь столь высоких тактовых частот не позволяет ни архитектура, ни 14-техпроцесс. 

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Если обратиться к уже известным тестам одного из инженерных образцов Rocket Lake-S в Cinebench R20, то окажется, что он получил неплохой буст: 610 баллов в одноядерном бенчмарке против 520 баллов в текущем поколении. С одной стороны, это кажется немалым приростом, вот только даже таких данных может оказаться недостаточно для того, чтобы вырвать пальму первенства у нового Ryzen 9 5900Х. Это пока только предварительные данные, но они уже внушают опасения относительно способности синих на равных конкурировать с красными. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
7
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
15
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
79
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
37
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
22

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 79
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 13 смартфонов Xiaomi
10
Sony Xperia 5 подешевел на 260 долларов – Snapdragon 855 и профессиональная камера по низкой цене
+
Sony PlayStation 4 Pro сильно подешевела – сотни эксклюзивных игр с выгодой до 5000 рублей
7
Флагманы NVIDIA резко подешевели после появления в магазинах GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080
12
OnePlus упал в цене на 170 долларов – Snapdragon 865, NFC, 120-Гц дисплей и аккумулятор на 4500 мА*ч
+
ASUS ZenFone 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 865+ и 64-Мп flip-up камера со скидкой 100 долларов
3
Самый бюджетный игровой процессор Intel Core i3-10100F появился в магазинах РФ по сверхнизкой цене
29
Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
45
OnePlus 8T упал в цене – новый флагман на Snapdragon 865 со скидкой 275 долларов
4
7 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную версию MIUI 12 в Европе и мире
4
Цена Huawei P30 упала до 350 долларов – Kirin 980, NFC и сервисы Google со скидкой 530 долларов
4
Стоит ли обновлять Intel Core i7 шестилетней давности – 4790K против 10700K в тестировании Benchmark
63
Геймерский Ryzen 5 5600X обходит 6-ядерный Core i5-10600K на 36% в новых тестах SiSoftware
42
6-ядерный Ryzen 5 3600X сильно подешевел – мощный игровой процессор со скидкой 40 долларов
28
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
82
Цена Redmi Note 9 Pro опустилась на 7 000 рублей – 64 Мп камера, NFC и мощный процессор с ИИ
1
Radeon RX 6900 ХТ получит быструю память GDDR6 16 Гбит/с и огромное энергопотребление 350+ Вт
21
Цена Xiaomi Mi 10T упала на 185 долларов – Snapdragon 865, 144-Гц экран IPS, NFC и ёмкий аккумулятор
+
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
84
Intel Core i5-9600KF дешевеет - игровой 6-ядерник, обходящий 3600Х, потерял в цене 2500 рублей
30

Популярные статьи

Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
469
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
25
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
34
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
10
Акция в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для Windows 10 и MS Office

Сейчас обсуждают

Юрий Полкунов
11:19
биг нави будет полностью совместима с дх12 ультимэйт, а значит и dxr и все прочее
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Каа
11:18
Если так, то их лучше не выпускать - это провал.
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Юра Репченко
11:18
В этом сегменте ток сосноли будут. Но эти деньги скоро уже надо будет за игру одну заплатить
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Сергей Моськин
11:18
Он уж лет 10 как не требует, хотя 6 ядерники появились давным давно. Пока реальная разница видна только между 2 и 4 ядрами, даже 6 ядерник не является обязательным до сих пор.
Intel Core i5-9600KF дешевеет - игровой 6-ядерник, обходящий 3600Х, потерял в цене 2500 рублей
x.7
11:18
Да будет у АМД все как и у нвидии. Потому что ни АМД, ни нвидия не виноваты в том, что у людей чешется и они готовы кормить барыг. Синдром яблочников. И чем больше кормят барыг, тем они сильнее плодят...
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Андрей Карпов
11:18
ну так если бы не неудача АМД с Бульдозерами, конкуренция возможно была бы еще ровнее. Какой сговор, если цена для потребителя снижается?
Intel Core i5-9600KF дешевеет - игровой 6-ядерник, обходящий 3600Х, потерял в цене 2500 рублей
Christinachadzynski
11:14
Я про 10 и не говорил. 23дБ - это практически неслышно, не верю, что 200Вт можно при этом сдуть.
Теплоотвод 200 Вт при уровне шума не более 23 дБ — Enermax представила кулеры ETS-F40
Bratken
11:14
Тоже 7 дома стоит. Самое прикольное, что если у тебя два монитора :) то расположение иконок сохраняется при режиме для одного монитора. И еще одно расположение при режиме для двух мониторов. У меня в ...
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
peppery
11:13
Минусующие походу не могут в сарказм.
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
k2viper
11:13
С одной стороны у нас ранний инженерник Rocket lake. С другой даже не результат серийного камня АМД полученный независимо, а промо-результат показанный самой АМД. Разница между результатом инженерника...
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем