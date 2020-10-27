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Общеизвестно, что в некоторых программах те или иные процессоры демонстрируют повышенную производительность, в то время как в других они выглядят посредственно. Часто мы забываем об этом, когда получаем данные инсайдеров об ещё не вышедших процессорах. Ходить за примерами не нужно. Совсем недавно в сети появились результаты 16-ядерного Ryzen 9 5950X в PassMark. Как оказалось, в данном бенчмарке он обходит 10-ядерный Core i9-10900К с перевесом в 90% по показателям многоядерности.

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Сегодня у нас есть результаты 8-ядерного Ryzen 7 5800X в CPU-Z, где он показал себя в одноядерных задачах. Стоит отметить, что результат неплохой и в целом должен порадовать фанатов красного лагеря, вот только с каждым тестом всё становится далеко не так хорошо, как казалось в начале пути. Изображение с результатами представлено ниже. Давайте его как следует изучим.

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Core i9-10900К набирает в CPU-Z 584 балла, в то время как Ryzen 7 5800X немалые 650. Разница равна 10%, а это значит, что это далеко не тот прорыв, о котором нам говорили. Совсем недавно стало известно о том, что процессоры Intel – Rocket Lake смогут работать на тактовых частотах 5.5. ГГц и обеспечат значительный прирост в одноядерных задачах. Ясно, что Ryzen 5000 представляет собой крайне удачную линейку на передовой архитектуре Zen 3, вот только 10% может оказаться недостаточно для конкуренции с чипами Intel 11-го поколения.

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Одновременно с этим настораживает и цена нового Ryzen 7 5800X. Официально он стоит 450 долларов, но в реальности цена будет гораздо выше. В это же время геймерский Core i7-10700К можно взять в отечественных магазинах уже сейчас за 450 долларов и ниже.