Видеокарты GeForce RTX 3070 будут продавать по карточкам – ожидаются массовые поставки
Видеокарта GeForce RTX 3070 за 500 долларов должна поступить в продажу в достаточном количестве
На этой неделе наши читатели могли познакомиться с первыми тестами новой видеокарты GeForce RTX 3070. Напомним, что она должна была поступить в продажу ещё 14 октября, однако по причине недостаточного количества графических чипов было принято решение придержать её до 29 октября. Именно в этот день на рынок хлынут долгожданные игровые модели, официальная цена которых стартует с 500 долларов.
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Как мы знаем, новая GeForce RTX 3070 будет примерно соответствовать по производительности предыдущему флагману GeForce RTX 2080 Ti. Многие эксперты, да и обычные пользователи, выражали сомнение, что NVIDIA сможет поставить на рынок достаточное количество графических чипов. В подтверждение этим словам мы можем привести статистику одного из самых крупных китайских ритейлеров JD.com. Советуем ознакомиться, статистика крайне любопытная.
Точной информации о количестве видеокарт, которые поступят в розницу, нет. Тем не менее есть большая аналитическая подборка по нескольким крупным продавцам в Токио. Сообщается, что ситуация значительно лучше, чем была месяц назад с GeForce RTX 3080. Они не берутся гарантировать, что все желающие купят желанную карточку. Хотя, некоторые подвижки есть. Созданы электронные очереди, покупатели получили свои билеты. Всё это похоже на карточную систему, но так можно гарантировать, что число перекупщиков снизится до минимума.
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Сложно сказать, как ситуация будет обстоять на российском рынке. Видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 разметают с полок с невероятной скоростью по любым ценам. Продавцы прекрасно понимают, что продолжаться вечно так не будет, но и об ускорении поставок пока речь не идёт.
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