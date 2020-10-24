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GeForce RTX 3080/90 продано 0.65% от потребности рынка – геймеры могут перейти на Radeon RX 6900 XT
Данный крупнейшего магазина JD.com настораживают. Покупатели могут не увидеть новых видеокарт NVIDIA ещё долго

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Продажи видеокарт NVIDIA, стартовавшие месяц назад уже названы бумажными. Несмотря на заверения производителя и уверенность партнёров, насытить рынок не удалось. Многие наши читатели задаются вопросом, насколько всё плохо. На самом деле до этого к нам доходили лишь отголоски того, что происходит с поставками. Сегодня появилась тревожная информация, которая может иметь очень серьёзные последствия.

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Традиционно Китай и несколько других стран региона получают львиную долю продукции в первые дни. Здесь нет никакой разницы, смартфоны ли это, или другая электроника. Производители рассчитывают на высокие и крайне быстрые продажи, поэтому поставки максимальные. Одним из лидеров рынка считается крупнейшая сеть JD.com. Многие предполагали, что майнеры в буквальном смысле выносили оттуда новенькие GeForce RTX 3080 и RTX 3090в огромных шахтёрских чемоданах. 

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Судя по отчётам партнёров NVIDIA, в данном магазине было продано 114 410 видеокарт. Цифра кажется просто ошеломляющей на фоне того, какие крохи перепадают российским сетям. Что же, независимые аналитики провели собственное исследование, выяснив, что JD за месяц отгрузил 743 единицы. На этом фоне заявления NVIDIA о стабилизации ситуации к 2021 году выглядят неубедительно. 

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Если такая крупная сеть поставила всего 0.65% от потребительского спроса, то насытить такое число покупателей будет крайне сложно. Мало того, многие потенциальные клиенты уже начали говорить о том, что они готовы купить новую видеокарту Big Navi от AMD, в случае если она окажется достаточно быстрой и недорогой. А главное – если она будет в наличии.

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