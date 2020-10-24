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Чаще всего покупка нового компьютера происходит неожиданно. Ваш начинает тормозить, подвисать, некоторые детали выходят из строя, а вы просто устали его чинить. Вполне может быть, что ваш старый ящик ещё долго готов служить вам верой и правдой, но вы просто не в состоянии мириться с черепашьими скоростями, которые он демонстрирует.

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Если такая ситуация случается неожиданно, вам приходится переплачивать, а ведь иногда проходят скидки, позволяющие существенно экономить. Сегодня американский магазин Micro Center решил порадовать жителей США низкими ценами. К сожалению, нас с вами это непосредственно не касается, но ведь рано или поздно американцы перейдут на новое поколение процессоров, и продавцам придётся завозить устаревшие модели к нам, что позволит обновиться по очень низким ценам.

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Давайте немного изучим предложения: Core i5-9600K стоит всего 169 долларов. Если повспоминать, то даже во время больших распродаж данный камень столько не стоил. Core i5-9400 не так выгоден, поскольку скидка на него на 30 долларов меньше, что даёт нам возможность взять его за 149 долларов. Если вы принципиальное не хотите ехать в США за отличными скидками, то лучшим выбором будут эти же продукты в Регарде. Вы ведь понимаете, что только отечественный продавец даст вам гарантию в РФ и быструю доставку, на что даже Micro Center не способен.

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