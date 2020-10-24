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Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
Лучшие цены на игровые процессоры Intel с начала продаж

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Чаще всего покупка нового компьютера происходит неожиданно. Ваш начинает тормозить, подвисать, некоторые детали выходят из строя, а вы просто устали его чинить. Вполне может быть, что ваш старый ящик ещё долго готов служить вам верой и правдой, но вы просто не в состоянии мириться с черепашьими скоростями, которые он демонстрирует.

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Если такая ситуация случается неожиданно, вам приходится переплачивать, а ведь иногда проходят скидки, позволяющие существенно экономить. Сегодня американский магазин Micro Center решил порадовать жителей США низкими ценами. К сожалению, нас с вами это непосредственно не касается, но ведь рано или поздно американцы перейдут на новое поколение процессоров, и продавцам придётся завозить устаревшие модели к нам, что позволит обновиться по очень низким ценам.

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Давайте немного изучим предложения: Core i5-9600K стоит всего 169 долларов. Если повспоминать, то даже во время больших распродаж данный камень столько не стоил. Core i5-9400 не так выгоден, поскольку скидка на него на 30 долларов меньше, что даёт нам возможность взять его за 149 долларов. Если вы принципиальное не хотите ехать в США за отличными скидками, то лучшим выбором будут эти же продукты в Регарде. Вы ведь понимаете, что только отечественный продавец даст вам гарантию в РФ и быструю доставку, на что даже Micro Center не способен. 

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Грузчик из французского клоповника спиздил проц раньше начала продаж, вот это поворот!!!
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Gonshik
22:58
Задолбали с регардом. Там НЕТ и никогда не было скидок вообще.
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
Василий Иванов
22:58
А потом будет 1070 подвинься, батя в здании!... =)
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peppery
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John Smith
22:45
Поставил себе 9600к когда он только вышел. Это самый медленно дешевеющий проц. Что хорошо оценили люди котоые продавали его в процессе апгрейда.
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
peppery
22:43
Как-то ты ограниченно мыслишь, чувак. Смысл показывать топ, который медленнее 3080 на 2-10 процентов за месяц до анонса? Никакого профита тизерить, потому что это не очень результат и можно было споко...
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