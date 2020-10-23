Ryzen 5 2600X резко подешевел – 6-ядерный игровой CPU с тактовой частотой 4.2 ГГц со скидкой до 60$
один из самых выгодных процессоров последних лет – Ryzen 5 2600X продаётся по низким ценам
Многие фанаты Intel уверены, что только эта компания способна производить процессоры с высокими тактовыми частотами. Часто они не готовы слушать любые разумные доводы. Не интересует их и тот факт, что большую часть времени процессор работает на штатных тактовых частотах. Спорить с ними бесполезно, поэтому предоставим их самим себе, ведь сегодня у нас есть гораздо более интересная тема.
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Ryzen 5 2600X появился в продаже весной 2018 года. Уже тогда он предлагал штатную тактовую частоту 3.6 ГГц и до 4.2 ГГц в режиме буста. Нельзя сказать, что это много, но и назвать подобную тактовую частоту низкой, нельзя. По сравнению с четвертым поколением Ryzen данный чип выглядит старичком, поскольку не идёт ни в какое сравнение с их мощью в одноядерных дисциплинах. Вот только для многих покупателей самой главной переменной, влияющей на выбор, является цена.
В продажу новенький Ryzen 5 2600X поступил по цене 229 долларов. Он пользовался неплохим спросом, время от времени дешевея, что было связано с выходом Ryzen третьего поколения. В конце концов прямо сейчас 6-ядерный геймерский чип можно взять на Walmart за 167 долларов. Это означает, что по сравнению с начальной стоимостью он подешевел на 60 долларов. На самом деле и полгода назад можно было встретить его по цене около 200 долларов, но чаще всего это были скидки или распродажи.
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На российских площадках он пока дешеветь не спешит. Так, на Регарде его стоимость стартует с 14 270 рублей. Цену нельзя назвать идеальной, но покупка в РФ позволит вам не задумываться о гарантии, доставке и проблемах с возвратом. К тому же американские площадки всё равно требуют доставку, которая перекрывает выгоду от покупки со скидкой.
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P.S. Далеко не все продавцы делают подобные скидки, ниже цена с того же магазина, где нет ни каких дисконтов.
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