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Рынок смартфонов постоянно меняется. Появляются новые бренды, старые постепенно исчезают. Уходят, казавшиеся вечными, Nokia и Motorola. Sony с каждым годом продаёт всё меньше, а легендарная HTC уже несколько лет балансирует на грани банкротства. Как оказалось, установить на смартфон самые мощные комплектующие, это ещё не гарантия того, что он будет хорошо продаваться. Все перечисленные выше компании это прекрасно знают. Что же определяет успех у покупателей?

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Если судить исключительно по такой компании, как Apple, то важно убедить людей в том, что ты делаешь самый лучший продукт на рынке, а дальше всё пойдёт само собой. Примерно в таком же ключе работают многие популярные бренды, но есть и исключения. Долгие годы Xiaomi боролась за то, чтобы пользователи перестали относиться к ней пренебрежительно. Стоит отметить, что многие до сих пор живут вчерашним днём, полагая, что китайские компании не способны на качественный товар. Xiaomi давно доказала обратное.

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Одним из самых желанных смартфонов на рынке уже много месяцев остаётся Xiaomi Mi 10. Главным препятствием, мешавшим его продвижению в руки к массовому пользователю, всегда была цена. Сейчас эта проблема понемногу решается. Так, на Official Store китайского производителя на Aliexpress неделю назад была зафиксирована цена в 79 тысяч рублей. Сейчас 108 Мп флагман можно взять за 47 920 рублей, что даёт нам скидку в 30 000 рублей на ровном месте.

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В Ситилинке стоимость данного аппарата не меняется, остановившись на уровне 60 000, но если посчитать плату на таможне, возможные проблемы с гарантией и ожидание своего смартфона, то переплата в 10 000 уже не кажется такой большой. Что до его характеристик, то он получил мощный игровой процессор Snapdragon 865, ёмкий аккумулятор на 4780 мАч, который дополняет быстрая зарядка на 50 Вт, а также отличный дисплей размером 6.67 дюймов, выполненный на матрице OLED. Не обошлось без всех самых популярных беспроводных интерфейсов, включая NFC и ИК-порт для управления электроникой.