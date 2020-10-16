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Буквально сегодня мы радовали наших читателей информацией о том, какими мощными будут новые процессоры Ryzen 5000-й серии. Чего только стоит новый рекорд в GeekBench, в котором отличился 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Чип не только превзошёл всех участников, но и с лёгкостью перевалил за 2 000 единиц в одноядерном тесте. Не менее впечатляющий результат в тесте многоядерном. Здесь разница между флагманами AMD и Intel доходит до 70 и выше процентов. Ещё раньше в сеть просочились официальные цены новинок в Европе. Судя по всему, крупным площадкам просто наплевать на рекомендации.

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Только что на Amazon появилась возможность сделать предзаказ на следующие процессоры: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X. Мягко скажем, возможность купить первым новый процессор получат не все. Цена оторваны от реальности и демонстрируют желание зарубежных площадок нажиться на фанатах.

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Итак: за 16-ядерний Ryzen 9 5950X с вас попросят чуть больше 1 030 евро, за 12-ядерную модель Ryzen 9 5900X чуть менее 700 евро, а 8-ядерный Ryzen 7 5800X обойдётся около 570 евро. Если первые поставки будут столь же малы, как это случилось с видеокартами GeForce RTX 3080 и 3090, то все представленные модели непременно заберут. А вот если AMD удастся насытить рынок достаточным количеством чипов, то Amazon будет вынужден привести ценники в норму.

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Отдельно добавим, что заработать пытается не только Amazon. Выше представлены цены (фунты) в нескольких торговых точках Великобритании. Похоже, кто-то собирается неплохо заработать.