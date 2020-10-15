Бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 8, Redmi 7, Redmi 6 и другие могут остаться без новой прошивки MIUI 12
Согласно предварительной информации, Xiaomi планирует выпустить MIUI 12 на все оставшиеся смартфоны до конца октября. Об том не раз говорили инсайдеры и администраторы на официальных форумах. Ясно, что популярные аппараты Redmi Note восьмой и девятой серий не останутся без новых прошивок, а вот относительно бюджетных телефонов начали появляться нехорошие сведения.
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Ещё в июне появился официальный список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 до конца августа. Август благополучно окончился. За ним сентябрь. Инсайдеры заверяли, что до конца октября все оставшиеся аппараты получат свою прошивку. Ниже находится список бюджетных телефонов 2018-2020-х годов, которые могут не дождаться выхода обновления.
- Redmi 8
- Redmi 8A Pro
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
Скорее всего, первые два всё же могут рассчитывать на MIUI 12, но вот остальные с большой долей вероятности окажутся выброшены на свалку истории. Многие отметят, что потеря не очень большая, ведь подобные устройства чаще всего принадлежат тем, кто вообще ничего не знает об обновлениях. Поспешим с вами не согласиться, ведь обновления обеспечивают защиту личных данных. А в наше время, когда многие держат деньги на смартфонах, это крайне важно. Будем надеяться, что Xiaomi продлит срок разработки прошивки ещё на месяц.
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