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Вчера наши читатели могли ознакомиться с материалом, посвящённым выбору разрешения для современных игр. Если коротко, то дискуссия идёт между большим количеством кадров в разрешении 1080р и вынужденным снижением настроек графики в разрешениях 2К и 4К. Многие в комментариях представили свою позицию по этому поводу. Иногда она была подкреплена доводами, а иногда основывалась на личном опыте. Как бы там ни было, никто из нас не знает по какому пути пойдут разработчики игр.

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Тем не менее это может быть известно генеральному директору студии Quantic Dream Дэвиду Кейджу. По его словам технологии постоянно развиваются. Ещё несколько лет назад казалось, что наиболее верным направлением был переход к высоким разрешениям, типа 4К и 8К, которые должны были существенно улучшить картинку, однако потом появилась трассировка лучей. Дэвид полагает, что многие студии находятся на перепутье. Всё дело в том, что видеокарты эволюционирую слишком медленно.

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GeForce RTX 2080Ti уже недостаточно для новой Watch Dogs Legion в 4К с активной трассировкой лучей на максимальных настройках графики. При этом разработчики имеют на руках статистику, понимая, что владельцев сверхмощных решений не более нескольких процентов. Ясно, что студии хотят делать массовый продукт, поскольку именно он приносит деньги. Дэвид заявил, что, если он будет выбирать между 4К без трассировки лучей и 1080р с трассировкой, то остановится на последнем варианте.

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Он также упомянул, что следующая крупная игра будет создана на новом движке, который сможет полностью раскрыть возможности технологии трассировки лучей. Возможно, в будущем, когда видеокарты дорастут до необходимого уровня, всё изменится, а пока 1080р с активной трассировкой остаётся лучшим выбором.