Одна из последних видеокарт GeForce RTX 3090 в России была куплена за 167 000 рублей в магазине Регард неизвестным геймером
Доступность нового поколения видеокарт NVIDIA всё ещё находится на слишком низком уровне. Недавно по этому поводу выступил глава компании – Дженсен Хуанг. По его словам, никто не ожидал такого высокого спроса, что и привело к тому, что первая партия разошлась за считанные минуты. Поставки идут, но раскупаются очень быстро. Наши читатели часто спрашивают, кто эти мифические покупатели, ведь ни GeForce RTX 3080, ни RTX 3090 в продаже как не было, так и нет.
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То, что случилось сегодня можно смело назвать чудом. Посудите сами, внезапно в Регарде появилась новая видеокарта GeForce RTX 3090 производства Palit, принадлежащая к серии GamingPro. Мы не знаем, сколько точно единиц было доступно для заказа, но цена оказалась довольно суровой: 167 100 рублей. Это без малого 2 140 долларов, что почти на 500 долларов больше, чем официальная стоимость данной модели. На самом деле сейчас никто не знает, что такое официальная цена, ведь даже партнёр MSI был замечен в перепродаже видеокарт GeForce RTX 3080 на Ebay.
Сегодня сложно спорить, много это или мало за одну из первых видеокарт GeForce RTX 3090 в Москве. Когда в продажу поступает новый продукт, то всегда находятся те, кто его покупает, какая бы цена не стояла. Видеокарт в Регарде уже нет. Заходите по ссылке проверить, вдруг они появятся завтра, или через неделю. В сложившейся ситуации положение вещей спасёт только быстрый выход на рынок Big Navi от AMD. Кстати, сегодня у нас вышел любопытный материал касательно закулисных игр двух компаний. Уверены, он вам понравится.
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P.S. Неизвестный герой купил данную модель по ссылке одного их блогеров. Будет любопытно, если он отпишется и расскажет о том, как себя чувствует геймер с самой быстрой видеокартой на Земле.
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