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На дворе начало октября. Похоже, что никто уже и не помнит о том, что несколько недель назад стартовали продажи новых видеокарт от NVIDIA. GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 окончились с такой скоростью, что большая часть потенциальных покупателей даже не успела зайти на интернет-магазины. В первое время геймеры винили во всем майнеров, которые якобы разобрали весь первый завоз. Позднее место шахтёров заняли перекупщики, которых ненавидело всё игровое сообщество. Со временем выяснилось, что партнёры использовали дешёвые конденсаторы.

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Как видите причин много, но на самом деле всё куда прозаичнее, ведь NVIDIA просто выпустила слишком маленькую партию чипов. Загляните в любой магазин и убедитесь, что никто не планирует снижать цены на видеокарты текущего поколения. Всё очень просто, крупные поставщики прекрасно понимают, что GeForce RTX 2060 за 32 тысячи рублей нужно куда-то пристроить. Терять деньги не хочет никто. Сегодня глава NVIDIA Дженсен Хуанг сделал по этому поводу заявление.

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По его словам, всё прекрасно, вот только спрос превысил все ожидания. На самом деле видеокарты в магазины поступают, просто их раскупают слишком быстро. Якобы, NVIDIA делает всё возможное для увеличения поставок, но геймеры тут же выкупают весь новый тираж. Что же, у нас нет никаких поводов сомневаться в словах столь уважаемого человека. Может быть поставщики обходят российский рынок стороной?

В связи с этим всё громче звучит мнение, что NVIDIA пытается распродать текущее поколение видеокарт. Скоро новогодние праздники. Дженсен Хуанг посетовал, что компания не сможет гарантировать нормальные поставки до 2021 года. Это значит, что в качестве подарков придётся выбирать старые графические карты. Или можно подождать сюрпризов от AMD, но это уже тема для другого материала.