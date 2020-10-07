Закулисные игры AMD и NVIDIA – Radeon RX 6900 ХТ ожидается гораздо мощнее – обе компании вводят друг друга в заблуждение, раскрывая неправильные параметры незадолго до анонса
В настоящее время на рынке видеокарт остались только две компании. Это AMD и NVIDIA. Несмотря на то, что в последние годы первая не может создать фалмганский чип, она всё ещё остаётся на плаву, играя в среднем ценовом и бюджетном сегментах. Есть мнение, что так называемая Big Navi, которая всё чаще в прессе именуется Radeon RX 6900 ХТ, должна обогнать GeForce RTX 3080, но уж очень всё на данный момент выглядит сомнительно. Что же, как сообщают источники, мы с вами стали свидетелем большой игры. Давайте изучим, кто же выйдет из неё победителем.
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Первый ход сделала NVIDIA. Она не только выпустила GeForce RTX 3080 на графическом чипе GA102 вместо GA104, как сообщалось раньше, но и значительно снизила цену на свои видеокарты. Собственно говоря, если ребята из AMD планировали выступить против данного чипа, полагая, что это будет флагман по высокой цене, то теперь его место заняла менее производительная RTX 3070. Кажется, что красные повержены и вынуждены будут снижать цены и перекраивать стратегию себе в убыток.
Что же, не всё так просто. Из утечек, которые вполне могла инициировать сама AMD, известно, что флагманом станет Radeon RX 6900 ХТ, основанный на графическом чипе Navi 21. Он получит 16 Гб памяти, работающей на 256-битной шине, а площадь кристалла будет чуть больше 500 мм2. Может это и так, но вполне возможно, что нам буквально «скормили» нужную утечку, которая должна ввести в заблуждение инженеров NVIDIA.
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Это значит, что мы видели Navi 22, которая имеет ровно в 2 раза меньше площадь кристалла и производительность. Как будет на самом деле мы узнаем уже в конце октября.
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