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Видеокарты GeForce RTX 3080 и 3090 до сих пор отсутствуют на полках магазинов по всему миру. Когда ждать улучшений, неясно. Может быть новая волна поступит в продажу уже завтра или через неделю. Как видите, выбора у нас всё равно нет, а значит самое время послушать очередную порцию любопытных подробностей о следующем поколении графических чипов от AMD.

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Отметим, что данный слух к нам прилетел от довольно сомнительной компании ребят в лице Moore's Law Is Dead, владеющей каналом на Ютуб, откуда они и вещают свои неизвестно откуда взявшиеся слухи и утечки. Итак, самая мощная видеокарта будет основана на полноценном GPU Navi 21 и станет соперничать с Quadro RTX на базе архитектуры Ampere. Сообщается, что она получит 80 CU с тактовой частотой до 2.2 ГГц, 32 Гб видеопамяти на 256-битной шине. Сообщается, что даже если она не сможет сравняться по производительности с профессиональными картами NVIDIA, по показателю энергоэффективности она точно будет лучше. Выход её ожидается в 1 квартале 2021 года по цене от 2 до 3 тысяч долларов.

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Что до флагманского игрового чипа (Radeon RX 6900 ХТ), то он получит тактовую частоту не мене 2.3 ГГц, 16 Гб памяти на 256-битной шине и будет конкурировать с GeForce RTX 3080, но будет предлагаться покупателям по более выгодной цене, а значит стоит ожидать его ниже 700 долларов. Немного медленнее окажется версия на Navi 21 с 72 CU, также функционирующая на 2,3 ГГц. Этот вариант получит меньше памяти и TDP 250 Вт при стоимости от 500 до 600 долларов. Предполагаемый Radeon RX 6800 ХТ станет конкурентом GeForce RTX 3080.



Также упоминается о видеокарте с тактовой частотой 2.5 ГГц и ценой от 380 до 450 долларов и младшей версии, о которой известно совсем мало. Мы полагаем, что эта информация наименее верна, поскольку до анонса слишком много времени.