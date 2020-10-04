Представлены первые изображения графического чипа Radeon 6900 XT – Big Navi – внушительный размер и устаревшая память GDDR6
Несколько дней назад в руки ребят с Ютуб-канала Moore's Law Is Dead попала информация о графических чипах AMD следующего поколения. К сожалению, мы так толком ничего и не узнали о производительности, но получили сведения о тактовой частоте GPU, количестве памяти и позиционировании видеокарт, которые долго были нам известны под именем Big Navi. Сегодня в сети появились не менее любопытные данные, позволяющие визуально оценить кристалл будущего флагмана – Radeon 6900 XT.
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Судя по всему, будущий игровой монстр получит кристалл площадью около 536 мм2. Это в два раза больше, чем может предложить Radeon 5700 XT, и говорит о теоретическом удвоении производительности. Эксперты указывают, что стоит учитывать улучшенную архитектуру RDNA 2, которая также способна придать дополнительный буст графическому чипу. Если верить ранним утечкам, Radeon 6900 XT на Navi 21 сможет работать на тактовой частоте 2.3 ГГц, не говоря уже о моделях от партнёров, которые традиционно могут предложить ещё более высокие тактовые частоты.
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Изучив кристалл, эксперты Wccftech заявляют, что он получит стандартную упаковку, что подтверждает наличие видеопамяти стандарта GDDR6. Увы, ни о каком GDDR6Х речь не идёт, а значит быстрая память останется эксклюзивом NVIDIA и её видеокарты GeForce RTX 3080.
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