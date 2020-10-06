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В настоящее время в магазинах можно встретить множество смартфонов от известных брендов. Если не брать в расчёт флагманы и дорогие аппараты за 500 и выше долларов, то претендентов останется не так много. При этом покупателя интересует, чтобы даже аппарат за 300 долларов обладал достаточной производительностью, современной камерой, большим качественным дисплеем и многими другими качествами. Что же, здесь нам поможет только Xiaomi с её самым новым телефоном линейки Redmi Note – Redmi Note 9 Pro.

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Смартфон получился сбалансированным, отлично совмещая мощный процессор Snapdragon 720G с большим дисплеем размером 6.67 дюйма, выполненным по технологии IPS. Изюминкой данной модели стал модуль на 4 камеры с основной 64 Мп, обеспечивающим отличное качество снимков, на что не способна большая часть конкурентов. Кроме того, Redmi Note 9 Pro имеет сканер отпечатков под экраном, батарейку на 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, NFC, прочное стекло Gorilla Glass 5 и много других технологических фишек.

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Несмотря на снижение курса рубля, Redmi Note 9 Pro дешевеет. На Aliexpress его уже можно купить за 19 тысяч рублей, что как минимум на 5 000 дешевле, чем без официальной скидки. Стоит указать, что перед нами модель 6/128 Гб, которая стоит гораздо дороже варианта 6/64. Что до российских торговых площадок, то на Регарде смартфон можно купить за 22 670 рублей. Однако переплата окупится отсутствием растаможки, долгой доставкой и головной болью в случае наличия брака.