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Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3700X рекордно подешевел – популярный игровой процессор можно купить со скидкой в 40 долларов

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Многие уверены, что сейчас далеко не самое лучшее время для покупки нового процессора. Всё дело в том, что уже скоро нас ждёт выход новых чипов AMD на архитектуре Zen 3. Согласно первым тестам, 12-ядерный Ryzen 9 5900X станет лидером первой волны, обходя 10-ядерный Core i9-10900К как в многоядерных, так и в одноядерных дисциплинах. В связи с этим ожидается снижение стоимости текущих процессоров. Что же, некоторые крупные ритейлеры решили не ждать этого события, снизив стоимость уже сегодня.

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Так, на Walmart наблюдается большое снижение цен на 8-ядерный Ryzen 7 3700X. Ещё совсем недавно он стоил 310 долларов, а сейчас его можно купить за 269 долларов. Итоговая скидка составит 38 долларов, что очень неплохо, если учитывать, что перед нами не флагманский чип, а твёрдый середняк. Кстати, в качестве подарка дарят три флешки, каждая по 32 Гб. Они поддерживают устаревший формат USB 2.0, но вполне сгодятся, если вдруг вы решите порадовать кого-то из знакомых. 

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Что до Ryzen 7 3700X, то он имеет 8 ядер и способен разгоняться до 4.4 ГГц в режиме буста и поддерживает оперативную память DDR4 до 3200 ГГц. За охлаждение отвечает фирменный кулер AMD Wraith Prism. Отметим, что наши читатели не смогут получить данный чип по такой цене. В наших краях он продаётся за 28 520 рублей в Регарде. Будем надеяться, что вскоре скидки придут и к нам, мы даже готовы отказаться от флешек. 

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