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Самым быстрым игровым процессором считается 10-ядерный Intel Core i9-10900К. Он с лёгкостью преодолевает 5 ГГц, обеспечивая лучший игровой опыт при наличии мощной видеокарты. Несмотря на то, что он уступает многим менее дорогим чипам от AMD в рабочих задачах, многие эксперты склонны оценивать конкурентов исключительно по их показателям в режиме работы одного ядра.

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Сказать, что в этом нет никакой логики, нельзя. Чем больше ядер, тем больше производительность в многоядерных тестах. Это значит, что 12-ядерный Ryzen 9 3900X будет опережать 10-ядерный Core i9-10900К, а 8-ядерный Ryzen 7 3700X с лёгкостью обойдёт 6-ядерный Core i5-10600К. Долгое время мы слышали обещания от AMD сократить разрыв именно по показателям одноядерности. Что же, похоже на то, что на этот раз нас ждёт настоящий прорыв.

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Перед вами сравнительная таблица в CPU-Z, где можно увидеть, насколько быстрым окажется новый флагман семейства процессоров на архитектуре Zen 3 – Ryzen 9 5900X. Если внимательно присмотреться, то можно обнаружить, что разрыв между дорогим Core i9-10900К и бюджетным Ryzen 3 3300X составляет около 60 баллов, а ведь один стоит около 600 долларов, а второй 130. Всё дело в том, что достичь выдающихся показателей в одноядерном тесте крайне сложно.

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Как видите, сложно, но возможно. Ryzen 9 5900X обходит Core i9-10900К ровно настолько, насколько тот опережает бюджетный Ryzen 3 3300X. Говорить о многоядерных тестах не приходится, ведь там разрыв достигает ещё более внушительных показателей.

P.S. Ранее сообщалось, что первым в продажу поступит именно Ryzen 9 5900X, в то время как о сроках продажи более быстрого 16-ядерного Ryzen 9 5950X ничего не известно.