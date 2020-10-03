Выясняем, сколько должна стоить видеокарта для современных игр - 15, 20 или 35 тысяч рублей – GeForce GTX 1650 Super vs GTX 1660 Super vs RTX 2060 Super по мнению Benchmark
На дворе начало октября. Прямо сейчас магазины должны атаковать геймеры, желающие купить видеокарту по отличной цене, ведь, как это обычно бывает, предыдущее поколение графических чипов перестало быть самым быстрым, уступив позиции новичкам. Увы, ничего подобного не происходит. NVIDIA хранит молчание, а партнёры и вовсе не могут решить, кого им обвинять в случившемся. Видеокарт нет. И, судя по всему, не будет ещё какое-то время. Эксперты уже называют старт продаж GeForce RTX 3080 самым большим провалом компании. Хотя пока на цене акций это не сказалось.
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На подходе новые видеокарты от AMD. Radeon RX 6900 ХТ может оказаться не только быстрее GeForce RTX 3080, но и дешевле. Здравый смысл подсказывает, что этого не случится, но почему бы не помечтать? В любом случае нас ждёт снижение стоимости текущего поколения видеокарт. Скорее всего цены рухнут к ноябрю, а значит у нас будет отличный повод запастись новогодними подарками. Сегодня ребята с Ютуб-канала Benchmark решили провести небольшое тестирование. Они взяли несколько видеокарт NVIDIA разных ценовых диапазонов, пытаясь выяснить, какую модель целесообразно брать в конце 2020 года. Все тесты проводились в разрешении 1080р на процессоре Intel Core i7-10700K.
Что же, и без всяких графиков ясно, что GeForce GTX 1650 Super неактуальна. Карта может использоваться исключительно для онлайн-игр. Если же вы решите на ней поиграть во что-то более серьёзное, готовьтесь снижать настройки графики до минимальных, а разрешение до 720р. А вот GeForce GTX 1660 Super выглядит неплохо. Данная модель явно стоит своих денег, предлагая отличный уровень производительности. Средние 82 fps по всем играм говорят сами за себя, а на максимальных настройках мы не увидели падения частоты кадров ниже 58.
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GeForce RTX 2060 Super выглядит получше, но и стоит она в 2 раза дороже, что делает её откровенно плохой покупкой на фоне GTX 1660 Super. В случае RTX 2060 Super вас может заинтересовать трассировка лучей, но цена за эту технологию действительно высока. Если вы ждёте снижения стоимости видеокарт текущего поколения, то вполне возможно RTX 2060 Super опустится до 300 долларов, где её средние 105 fps будут смотреться гораздо органичное, чем сейчас.
- GeForce GTX 1650 Super стоит в Регарде от 15 000 рублей. Плохой выбор для ААА-проектов, но вполне ничего для Танчиков.
- GeForce GTX 1660 Super стоит в Регарде от 22 000 рублей. Отличный выбор, который стоит каждого потраченного рубля.
- GeForce RTX 2060 Super стоит в Регарде от 35 000 рублей. Ждём снижения цен. Пока слишком дорого.
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