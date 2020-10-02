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Если вы хотите купить в магазине новые видеокарты от NVIDIA, то хороших новостей пока нет. Производитель не уточняет, когда же на полки хлынут недорогой флагман GeForce RTX 3080 и мощный RTX 3090, оснащённый 24 Гб памяти. Все надежды были на игровую модель GeForce RTX 3070, которая должна была появиться в продаже 15 октября, но, похоже, ребята из зелёной команды решили дать дорогу конкурентам из красного лагеря.

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Буквально вчера стали известны характеристики будущих видеокарт AMD, которые долгое время фигурировали под именем Big Navi. Предполагается, что нас ждут несколько графических чипов, каждый из которых сможет похвастать отличной стоимостью и производительность. Но главное – это высокая тактовая частота процессора, которая, благодаря улучшенному 7-нм техпроцессу и продвинутой архитектуре RDNA 2, доходит до 2.3 ГГц в старшем GPU Navi 21, известном под именем Radeon RX 6900 ХТ.

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Но мы отвлеклись от темы материала. Что же, если вы ждали старт продаж GeForce RTX 3070, то мы вас немного расстроим. Так, NVIDIA решила пропустить ребят из AMD вперёд, назначив продажи на 29 октября, что ровно на день позднее, чем состоится анонс Big Navi. Что до самой RTX 3070, то предполагается, что она окажется быстрее RTX 2080 Ti, предлагая цену в несколько раз меньше. Мы уже знаем, что недорогих видеокарт не будет ещё несколько месяцев, ведь на волне ажиотажа ритейлеры и поставщики явно намерены хорошенько заработать.