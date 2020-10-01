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12-ядерный Ryzen 9 5900X станет самым быстрым игровым процессором – 27% прирост производительности по сравнению с текущим поколением в тесте CPU-Z

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Несмотря на то, что до анонса новых процессоров ещё достаточно времени, нам уже многое известно. Первым делом мы получили тесты 8-ядерного Ryzen 7 5800X, который оказался быстрее 10-ядерного флагмана от Intel – Core i9-10900K на внушительные 16%. Следом пришли новости о сроках начала продаж: 20 октября на прилавки хлынут Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, а 6-ядерная и 16-ядерная модели чуть позднее. Предположительно это случится 27 октября, но это пока не точно. 

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Долгое время мы могли только догадываться о том, какой скачок удастся совершить процессорам AMD на базе архитектуры Zen 3, похоже сейчас не осталось сомнений, что это будет рекордный показатель за многие годы. Сегодня в тесте CPU-Z Bench засветился 12-ядерный Ryzen 9 5900X. На этот раз нам интересно то, насколько хорошо он себя покажет в сравнении с процессорами текущего поколения в однопоточных и многопоточных дисциплинах. 

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Итак, чип набрал в однопотоке 652,8 балла, в однопотоке – в 9481,8 баллов. Если обратиться к внутренней базе CPU-Z by CPUID, то можно увидеть, что разрыв по сравнению с 8-ядерным Ryzen 7 3700X довольно ощутим (511 и 5 433 в однопотоке и многопотоке соответственно). Вооружившись простыми математическими знаниями можно выяснить, что разница в однопотоке даёт прирост в 27%, в многопотоке 74%. 

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На самом деле на показатели многопотока обращать внимание не стоит, а вот в однопоточных дисциплинах все процессоры текущего поколения равны, несмотря на разное количество ядер. Эксперты полагают, что реальный прирост IPC, который удалось получить благодаря архитектуре Zen 3, составляет невероятные 27%. Это куда больше предполагаемых ранее 15%. Также эксперты указывают, что после выхода новых процессоров Ryzen 5000-й серии преимущество в играх окажется за красной командой. Изменить положение может только 11-е поколение Intel Core – Rocket Lake-S, но его выходе пока ничего не известно. 

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