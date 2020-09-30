Стали известны сроки запуска и состав линейки процессоров Ryzen 9 5000-й серии и видеокарт Radeon RX 6000 – 12-ядерный Ryzen 9 5900X и 8-ядерный Ryzen 7 5800X уже в середине октября
Новые процессоры AMD на архитектуре Zen 3 уже близко. Совсем недавно мы видели рекордный счёт нового 8-ядерного Ryzen 7 5800X, который не просто умудрился себя отлично показать, но и обойти текущего игрового короля – 10-ядерного Core i9-10900K на довольно немалые 16%. Доступны результаты только одного теста – в бенчмарке Ashes of The Singularity, но, по мере приближения анонса, их станет гораздо больше, а пока появились первые сведения о том, когда же новые камни поступят на рынок.
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Сегодня одновременно появились сведения от нескольких инсайдеров. Что любопытно, все они дают примерно одинаковые показания. Такое единство говорит только об одном: перед нами действительно точные данные, которые уже можно воспринимать серьёзно. Итак, первыми на рынок хлынут два флагмана: 12-ядерный Ryzen 9 5900X и 8-ядерный Ryzen 7 5800X. Менее производительные процессоры могут выйти, как 27 октября, так и немного позднее. Это будут: 16-ядерный Ryzen 9 5950X и 6-ядерный Ryzen 5 5600.
Судя по всему, эти 4 процессора и составят первую волну. О выходе других чипов в рамках линейки Vermeer на архитектуре Zen 3 ничего не известно. Что любопытно, одновременно с этим поступили сведения и о запуске видеокарт нового поколения Radeon RX 6000-й серии. Сообщается, что в продажу такие видеокарты попадут уже в середине ноября 2020 года, а первые экземпляры партнёры получат 28 октября.
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