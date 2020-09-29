8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
Несколько дней назад появилась информация о новом 12-ядерном процессоре Ryzen 9 5900X. Согласно утечкам, он получит тактовую. Частоту 5 ГГц и повешенный IPC на 20%. Сегодня тестирование прошла младшая версия, имеющая 8 полноценных ядер и 16 потоков – Ryzen 7 5800X. Точных данных о том, на какой тактовой частоте работал тестовый экземпляр, нет, однако есть возможность сравнить полученные данный с конкурентами, в частности с 10-ядерным Intel Core i9-10900K.
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Тесты проведены в бенчмарке популярной игры Ashes of The Singularity в разрешении 4К на максимально возможном уровне графики – Crazy. Как выяснилось, 8-ядерный Ryzen 7 5800X обходит 10-ядерный Core i9-10900K на 22 % по показателю частоты кадров и в среднем на 16%, если суммировать все полученные результаты. Ещё раз напомним, что тактовая частота Ryzen 7 5800X была неизвестна, а вот соперник из лагеря Intel способен разгоняться до 5.3 ГГц. Эксперты не думают, что новинка от красных сумеет достичь даже 5 ГГц, но 4.8 Гц будет вполне неплохо.
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Главная же причина более высокой производительности заключается в архитектурных улучшениях, а именно повышенному на 20% IPC и 7-нм+ технологическому процессу. Нет никаких сомнений, что протестированный экземпляр придёт на замену текущему Ryzen 7 3800X и будет стоить до 400 долларов.
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