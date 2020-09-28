Процессоры AMD Ryzen следующего поколения смогут разоняться до 5 000 МГц – 12-ядерный Ryzen 9 5900X с тактовой частотой 5 ГГц и IPC + 20%
Одним из самых популярных высокопроизводительных процессоров AMD является Ryzen 9 3900X. Он может предложить 12 ядер способных разгоняться до 4.6 ГГц в режиме буста, обеспечивая отличную производительность в рабочих задачах. Тем не менее по абсолютному показателю в играх даже этот 12-ядерный монстр уступает 6-ядерным чипам от Intel. Главная проблема заключается в тактовой частоте. По данному показателю синие ушли вперёд. Судя по всему, в рамках следующего поколения AMD приготовила множество сюрпризов своим постоянным покупателям.
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Уже несколько месяцев по сети ходят слухи о повышенном показателе IPC в новых процессорах Ryzen, основанным на архитектуре Zen 3 и носящих кодовое имя «Vermeer». Как сообщается, это совсем не слухи, ведь просочившаяся информация о 12-ядерном Ryzen 9 5900X подтверждает все фанатские теории. По всей видимости речь идёт об одном из инженерных чипов, тактовая частота которого в режиме буста составит 5 ГГц. Дополнительно отмечается, что речь идёт только о разгоне одного ядра, но есть мнение, что финальная версия окажется эффективнее инжерника.
Столь высокая тактовая частота так просто не даётся. Так, получив дополнительные 400 МГц, пришлось смириться с повышением TDP до 150 Вт. Важно понимать, что перед нами зрелый 7-нм+ техпроцесс, который должен обеспечить приемлемые температуры при таких показателях питания. Дополнительно уточняется, что новое поколение сможет обеспечить 20% рост IPC.
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