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Сегодня Xiaomi сообщила, что планирует выпустить стабильную прошивку MIUI 12 на все оставшиеся смартфоны, которые ещё могут претендовать на обновление. Это отличная новость, ведь многие откровенно заждались. Особенно это касается владельцев Redmi Note 9 и Redmi Note 8, а также всех смартфонов, входящих в данные серии. Если китайский производитель уложится в указанные им сроки, то большая часть программистов сможет приступить к разработке следующей версии прошивки на базе операционной системы Android 11.

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Как сегодня стало известно, Xiaomi значительно расширяет не только географию тестирования, но и количество аппаратов, которые получат прошивку в ближайшие месяцы. В настоящее время таких телефонов уже 24. По большей части они представлены флагманами 2019 и 2020-х годов, а также наиболее популярными моделями, которые продавались и продаются до сих пор. Здесь вам и Mi 9T, о котором мечтали все школьники страны, и Mi 10 Pro, стоимость которого столь велика, что обычные владельцы смартфонов могут видеть его 108 Мп камеру только на фотографиях в мониторе.

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Что любопытно, в первую волну попали бюджетные Redmi 9A и Redmi Note 9, что несомненно приятно удивит многочисленных владельцев данных устройств. Немного странно в этой компании выглядит Mi A3, который никогда не был ни флагманом ни сверхпопулярным. Для того чтобы понять, как обстоят дела с вашим телефоном, а именно: когда он получит стабильную прошивку, нужно посмотреть на статус напротив него. Есть несколько вариантов:

Released – прошивка выпущена и готова для закачки, найти её можно на официальных форумах для вашего телефона.

– прошивка выпущена и готова для закачки, найти её можно на официальных форумах для вашего телефона. Internal testing – скачать прошивку нельзя, но время от времени Xiaomi проводит набор тестеров, что позволяет попробовать её раньше остальных. Стабильная бета-версия будет доступна в течение месяца.

– скачать прошивку нельзя, но время от времени Xiaomi проводит набор тестеров, что позволяет попробовать её раньше остальных. Стабильная бета-версия будет доступна в течение месяца. Global recruitment – идёт набор в группу глобального тестирования. Первая китайская стабилка уже вышла или выйдет осень скоро.

– идёт набор в группу глобального тестирования. Первая китайская стабилка уже вышла или выйдет осень скоро. Available as custom ROM – доступна для скачивания.

– доступна для скачивания. No ETA – точных сроков выхода нет.

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