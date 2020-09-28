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Выход нового поколения видеокарт NVIDIA был омрачён дефицитом, который привёл к тому, что большая часть магазинов получила всего несколько моделей. Как оказалось, главная причина произошедшего в некачественных конденсаторах, которые приводят к снижению тактовых частот и нестабильной работе графических чипов. Есть мнение, что проблема не только в конденсаторах, но и сырых драйверах, которые не позволили раскрыть весь потенциал видеокарт.

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Сегодня вышло обновление драйверов GeForce за номером 456.55. Если вы ожидали, что NVIDIA решит все проблемы, то вы ошибались, ведь вместо этого там содержится набор оптимизаций несколько оптимизаций для уже существующих игр. Производитель отмечает, что удалось снизить латентность видеокарты GeForce RTX 3080 на 7% в избранных играх, а именно: Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: War Zone.

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Кроме оптимизации флагмана, улучшения коснулись видеокарт RTX 2060 Super и GTX 1660 Super, латентность которых уменьшилась на 15% и 17% соответственно. Дополнительно сообщается об исправлении шести ошибок в игре Star Wars: Squadrons. К сожалению, на этом всё, ведь решения глобальной проблемы новых видеокарт пока нет. На диаграмме можно посмотреть результат работы нового драйвера. Ссылка для 64-битной версии Windows 10 здесь.