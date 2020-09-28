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На фоне полного отсутствия в магазинах видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 некоторые фанаты воспользовались ситуацией для раскрытия творческого потенциала. Например, один энтузиаст напечатал полноразмерную модель на 3D-принтере, сделав не только точную копию нового флагмана, но и приспособив его под свинку-копилку, поскольку внутри достаточно места для хранения 1 000 долларов. Ещё дальше пошёл российский ютубер, который слепил миниатюрный компьютер на Intel Core i9 10900K и GeForce RTX 3090.

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Учтите, что слово «слепил» полностью отражает процесс, поскольку системный блок был создан из пластилина. Изучить процесс можно на видео ниже. Блогер кропотливо поработал над каждой деталью, сделав всё возможное, чтобы она выглядела как настоящая. Здесь вам и корпус, в который крепится материнская плата, и оперативная память, которая не просто лепится в пустоту, а устанавливается в специальные слоты. Такая же ситуация с видеокартой и миниатюрным процессором, поверх которого была заботливо установлена система жидкостного охлаждения.

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Автор создал дополнительное видео, рассказывая в подробностях о каждой детали миникомпьютера. Если вам нечем заняться и у вас есть подобные таланты, удивите знакомых миниатюрным ПК. И пусть он не работает. Это не беда, ведь видеокарты NVIDIA за 1 000 долларов тоже не работают, хоть и выглядят вполне настоящими.



