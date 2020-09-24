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Новая GeForce RTX 3080 исчезла из продажи раньше, чем геймеры успели её купить. Никто точно не знает, когда графические чипы появятся в достаточном количестве. Очередным провалом стал запуск GeForce RTX 3090. На самом деле карта очень даже достойная, вот только сама NVIDIA предупреждает, что она будет представлена в ограниченном количестве. В этой ситуации некоторые отчаявшиеся геймеры идут на самые неожиданные поступки.

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К примеру, энтузиаст под ником Нильс Кал создал полную копию GeForce RTX 3080 из пластика. Он учёл все пропорции и уникальные особенности дизайна. В результате ничего не подозревающий человек может даже не заметить подмену. Для создания бутафорной видеокарты понадобился 3D-принтер, для которого энтузиаст создал подробную трёхмерную модель. К сожалению, Нильс не стал слишком вдаваться в детали, в результате лопасти вентиляторов не работают.

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Что любопытно, необычная GeForce RTX 3080 может выполнять ещё одну роль: быть копилкой. Если вдруг у вас нет денег на новый флагман, это отличная возможность планировать свой бюджет, откладывая несколько сотен рублей в день. Нильс уже всё подсчитал, если вы будете бросать в копилку по 4 евро в сутки (400 рубчиков), то уже через 7 месяцев позволите себе столько желанную вещь. Или можно растянуть удовольствие. Внутри GeForce RTX 3080 оказалась вместительной и сможет с лёгкостью хранить ваши сбережения на настоящую видеокарту. Полная инструкция здесь.