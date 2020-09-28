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Xiaomi официально снизила цену на 14 000 рублей на 108-Мп флагман Mi 10 – OLED-дисплей на 90 Гц, мощный процессор, быстрая зарядка и NFC в одном из самых популярных телефонов 2020 года

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Со дня начала продаж смартфона Xiaomi Mi 10 прошло семь месяцев. Казалось, 108 Мп камеры должны были давно перебраться в ценовую категорию 500-600 долларов, но ничего подобного не случилось. Подобные аппараты можно с лёгкостью пересчитать на пальцах, что делает каждый из них уникальным, ведь качество съёмки, которое они обеспечивают, действительно можно назвать революционным. Долгие месяцы стоимость Mi 10 оставалась на прежнем месте и только недавно пошла вниз.

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Сейчас на китайском Aliexpress данную модель можно взять за 46 тысяч, что почти на 14 тысяч дешевле его стоимости в момент начала продаж. Это довольно неплохо, ведь за это время рубль существенно подешевел к доллару, а значит цена флагмана могла быть ещё ниже. Отметим, это официальная скидка на площадке Xiaomi Official Store, что крайне важно, поскольку цену сбросил сам производитель.

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Если брать российские магазины, то в Регарде можно найти версию 8/256 Гб за 61 тысячу, однако это не удивительно, ведь рассматриваемая модель на китайской площадке представлена вариантом 8/128. Это значит, что есть смысл немного переплатить, взяв модель с большим количеством физической памяти, получив официальную гарантию в России и быструю доставку за несколько дней, чего Aliexpress пока подложить не может. Ниже представлены основные характеристики флагмана от Xiaomi:

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  • Процессор: самый мощный на данный момент Snapdragon 865
  • Экран: огромный OLED-дисплей размером 6.67 дюймов с частотой 90 Гц
  • Камера: та самая 108 Мп камера, которая кладёт на лопатки всех конкурентов
  • Батарейка: аккумулятор на 4780 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, как проводной, так и беспроводной
  • Не обошлось без интерфейса NFC, ИК-порта и других атрибутов современного смартфона 2020 года. 
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