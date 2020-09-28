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Со дня начала продаж смартфона Xiaomi Mi 10 прошло семь месяцев. Казалось, 108 Мп камеры должны были давно перебраться в ценовую категорию 500-600 долларов, но ничего подобного не случилось. Подобные аппараты можно с лёгкостью пересчитать на пальцах, что делает каждый из них уникальным, ведь качество съёмки, которое они обеспечивают, действительно можно назвать революционным. Долгие месяцы стоимость Mi 10 оставалась на прежнем месте и только недавно пошла вниз.

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Сейчас на китайском Aliexpress данную модель можно взять за 46 тысяч, что почти на 14 тысяч дешевле его стоимости в момент начала продаж. Это довольно неплохо, ведь за это время рубль существенно подешевел к доллару, а значит цена флагмана могла быть ещё ниже. Отметим, это официальная скидка на площадке Xiaomi Official Store, что крайне важно, поскольку цену сбросил сам производитель.

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Если брать российские магазины, то в Регарде можно найти версию 8/256 Гб за 61 тысячу, однако это не удивительно, ведь рассматриваемая модель на китайской площадке представлена вариантом 8/128. Это значит, что есть смысл немного переплатить, взяв модель с большим количеством физической памяти, получив официальную гарантию в России и быструю доставку за несколько дней, чего Aliexpress пока подложить не может. Ниже представлены основные характеристики флагмана от Xiaomi:

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