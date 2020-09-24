Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До конца 2020 года осталось всего три месяца, однако именно они обещают стать самыми жаркими, несмотря на холодную осеннюю погоду и начало зимних праздников. Больше всех анонсов мы ждём от AMD, которая должна начать продажи новой серии видеокарт Big Navi и процессоров на базе продвинутой архитектуры Zen 3. С видеокартами всё сложно, поскольку в последние годы красная команда не радовала нас мощными продуктами. А вот процессоры у AMD с каждым годом становятся всё лучше и лучше.

реклама

Уже полгода эксперты спорят о том, что принесёт новая архитектура Zen 3. Кто-то уверяет, что прирост составит невероятные 20%, другие указывают, что путать +20% IPC с производительностью не стоит. Не скупится на обещания и руководство AMD, неоднократно заявлявшее о скором пришествии сверхмощных процессоров. Реалисты советуют просто подождать, но мы то с вами понимаем, что это не для нас.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Именно поэтому давайте изучим любопытные тесты нового APU Ryzen 7 5700U. Для тех, кто не понимает, о чём речь, поясняем: перед нами гибридный камень, включающий графический и процессорный чипы. Он значится под кодовым именем Cezanne и должен сменить текущий Renoir. Выше и ниже представлены тесты, которые позволяют сделать некоторые выводы.

реклама

Известно, что перед нами 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 5700U, построенный на улучшенном 7-нм техпроцесе и очередной реинкарнации графики Vega. На первом изображении можно просто посмотреть на результаты, а на втором ещё и сравнить их с Ryzen 7 4800U. Как видите, прирост производительности составит 35%. Это очень много, особенно если вспомнить, что многие годы прирост не выходил за пределы 5-7%. Мы пока не знаем, на каких частотах работал новый процессор, но уже ясно, что архитектура Zen 3 действительно позволит совершить очередной скачок в производительности.