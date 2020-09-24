Первые тесты процессора AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 продемонстрировали 35% прирост по сравнению с текущим поколением
До конца 2020 года осталось всего три месяца, однако именно они обещают стать самыми жаркими, несмотря на холодную осеннюю погоду и начало зимних праздников. Больше всех анонсов мы ждём от AMD, которая должна начать продажи новой серии видеокарт Big Navi и процессоров на базе продвинутой архитектуры Zen 3. С видеокартами всё сложно, поскольку в последние годы красная команда не радовала нас мощными продуктами. А вот процессоры у AMD с каждым годом становятся всё лучше и лучше.
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Уже полгода эксперты спорят о том, что принесёт новая архитектура Zen 3. Кто-то уверяет, что прирост составит невероятные 20%, другие указывают, что путать +20% IPC с производительностью не стоит. Не скупится на обещания и руководство AMD, неоднократно заявлявшее о скором пришествии сверхмощных процессоров. Реалисты советуют просто подождать, но мы то с вами понимаем, что это не для нас.
Именно поэтому давайте изучим любопытные тесты нового APU Ryzen 7 5700U. Для тех, кто не понимает, о чём речь, поясняем: перед нами гибридный камень, включающий графический и процессорный чипы. Он значится под кодовым именем Cezanne и должен сменить текущий Renoir. Выше и ниже представлены тесты, которые позволяют сделать некоторые выводы.
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Известно, что перед нами 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 5700U, построенный на улучшенном 7-нм техпроцесе и очередной реинкарнации графики Vega. На первом изображении можно просто посмотреть на результаты, а на втором ещё и сравнить их с Ryzen 7 4800U. Как видите, прирост производительности составит 35%. Это очень много, особенно если вспомнить, что многие годы прирост не выходил за пределы 5-7%. Мы пока не знаем, на каких частотах работал новый процессор, но уже ясно, что архитектура Zen 3 действительно позволит совершить очередной скачок в производительности.
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