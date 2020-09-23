Крупный партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб и GeForce RTX 3070 Super 16 Гб – подробности и сроки поступления в продажу
Одновременно с началом продаж GeForce RTX 3080 в интернете появились слухи, что NVIDIA готовит более мощные версии всей линейки видеокарт на архитектуре Ampere. Инсайдеры высказывали мнение, что причиной подобной активности зелёных стал ожидаемый выход сверхмощной Big Navi, которая в некоторых источниках фигурирует под именем Radeon RX 6900 ХТ. Как бы то ни было, на тот момент информация казалась ближе к слухам, а не к реальным фактам. Сегодня же в сеть попала дорожная карта NVIDIA, которая стала доступна благодаря невнимательности одного из партнёров компании – GALAX.
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Если взглянуть на слитое изображение, то можно увидеть не только позиционирование новых видеокарт, но и три новых графических чипа, каждый из которых займёт своё место в линейке. В первую очередь упоминается более мощная GeForce RTX 3080, которая вместо 10 Гб видеопамяти GDDR6X получит 20 Гб, что позволит ей занять место между RTX 3090 24 Гб и RTX 3080 10 Гб. Скорее всего новая видеокарта будет называться GeForce RTX 3080 Ti, но исключать название GeForce RTX 3080 Super, не стоит.
Поскольку нам уже известно, что GeForce RTX 3070 получит 8 Гб памяти, более продвинутая модель GeForce RTX 3070 с 16 Гб быстрой видеопамяти также получит новое название. Высказывается мнение, что это может быть, как GeForce RTX 3070 Ti, так и GeForce RTX 3070 Super. Пока карта фигурирует именем под PG142 SKU 0.
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Внизу списка закрепилась карта GeForce RTX 3060. Ранее упоминалось, что и она получит вариант с увеличенным объёмом памяти, но на презентации об этом никто не говорил. Возможно, столь отдалённые планы NVIDIA пока не строит. В любом случае нам стоит дождаться официальных продаж GeForce RTX 3070 в октябре, а после и старта Big Navi, поскольку ничего более конкретного раньше этих двух событий мы не услышим.
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