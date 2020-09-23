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Крупный партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб и GeForce RTX 3070 Super 16 Гб – подробности и сроки поступления в продажу

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Одновременно с началом продаж GeForce RTX 3080 в интернете появились слухи, что NVIDIA готовит более мощные версии всей линейки видеокарт на архитектуре Ampere. Инсайдеры высказывали мнение, что причиной подобной активности зелёных стал ожидаемый выход сверхмощной Big Navi, которая в некоторых источниках фигурирует под именем Radeon RX 6900 ХТ. Как бы то ни было, на тот момент информация казалась ближе к слухам, а не к реальным фактам. Сегодня же в сеть попала дорожная карта NVIDIA, которая стала доступна благодаря невнимательности одного из партнёров компании – GALAX.

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Если взглянуть на слитое изображение, то можно увидеть не только позиционирование новых видеокарт, но и три новых графических чипа, каждый из которых займёт своё место в линейке. В первую очередь упоминается более мощная GeForce RTX 3080, которая вместо 10 Гб видеопамяти GDDR6X получит 20 Гб, что позволит ей занять место между RTX 3090 24 Гб и RTX 3080 10 Гб. Скорее всего новая видеокарта будет называться GeForce RTX 3080 Ti, но исключать название GeForce RTX 3080 Super, не стоит. 

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Поскольку нам уже известно, что GeForce RTX 3070 получит 8 Гб памяти, более продвинутая модель GeForce RTX 3070 с 16 Гб быстрой видеопамяти также получит новое название. Высказывается мнение, что это может быть, как GeForce RTX 3070 Ti, так и GeForce RTX 3070 Super. Пока карта фигурирует именем под PG142 SKU 0.

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Внизу списка закрепилась карта GeForce RTX 3060. Ранее упоминалось, что и она получит вариант с увеличенным объёмом памяти, но на презентации об этом никто не говорил. Возможно, столь отдалённые планы NVIDIA пока не строит. В любом случае нам стоит дождаться официальных продаж GeForce RTX 3070 в октябре, а после и старта Big Navi, поскольку ничего более конкретного раньше этих двух событий мы не услышим. 

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