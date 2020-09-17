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Видеокарта GeForce RTX 3080 почти не поддаётся разгону – плюс 1% тактовой частоты процессора и 10 fps против RTX 2080 Ti

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Сегодня в продажу поступили видеокарты NVIDIA нового поколения. Пока можно рассчитывать на две модели: дорогую GeForce RTX 3090, стоимость которой доходит до 2 000 долларов и текущего флагмана – RTX 3080. Первые независимые тесты стали доступны ещё вчера. Если вы хотите получить наиболее точные сведения, которые можно назвать достоверными, мы советуем вам подождать независимых тестов. Они, как всегда, поступят от обычных пользователей, которые не ангажированы в связях с красными и зелёными.

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Если резюмировать уже известные результаты крупных зарубежных сайтов, то всё просто отлично. Разрыв между GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3080 доходит до 50%, а сами эксперты рассказывают о невероятном прорыве. У нас есть на этот счёт большие сомнения. Давайте пока оставим этих товарищей наедине со своими тестами. Раз уж у нас сайт про разгон, то может быть стоит немного поговорить на эту тему?

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Ребята с сайта Techpowerup стали первыми, кто попробовал разогнать новую RTX 3080. Отметим, что недавно мы посвятили небольшой материал новому алгоритму работы памяти. Он уже вызвал споры среди экспертов. Кому-то кажется, что оверклокер должен иметь полный контроль над видеокартой. Другие – наоборот, заявляют, что обнаружение ошибок и их коррекция облегчают разгон. Присоединяться к одной из сторон пока слишком рано, поскольку большого тестирования на этот счёт не проводилось.

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Возвращаясь к разгону, мы предлагаем нашим читателям изучить изображение выше. Как сообщают эксперты Techpowerup, им удалось выжать 3.9% производительности, подняв тактовые частоты памяти на 11% и разогнав процессор на 1%. Ребята выражают надежду, что в будущем им удастся найти более правильный подход, а значит результаты будут выше. Вполне возможно, что у них получится. Вот только давайте задумаемся: если эксперты не смогли разогнать новую карту, попросив отсрочки во времени, сможет ли это сделать обычный пользователь? На самом деле, это был риторический вопрос. 

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Keltis
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Так очереди и дефицит сегодня, а не через две недели ))) все логично. А позволить себе почему-то и 2080 могли, точно также скупая все на старте.
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