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Начало продаж нового флагмана GeForce RTX 3080 от NVIDIA запланировано на 17 сентября. Стоит уточнить, что версия Founders Edition попадёт на российский рынок не раньше 6 октября, а значит больше чем полмесяца балом будут править решения от партнёров. Скорее всего это приведёт к тому, что цены на новинки будут гораздо выше рекомендованных. Но так происходит всегда, и нам с вами пора бы уже привыкнуть, что первые партии раскупают энтузиасты и миллионеры.

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Сегодня в сети должны появится первые обзоры, поскольку эмбарго спадёт именно 16 числа. Пока их нет, известный инсайдер @TUM_APISAK обратил наше внимание на любопытную подробность, которая красноречиво говорит о реальной игровой производительности GeForce RTX 3080. Как выяснилось, новый флагман оказался всего на 1% быстрее текущего RTX Titan и на 11% быстрее RTX 2080 Ti в Userbenchmark.

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Где обещанные 80%, мы никогда не узнаем. Вполне вероятно, в нескольких играх их можно будет увидеть в разрешении 4К на максимальной графике с активной технологией трассировки лучей. Станет ли нам от этого легче, сомнительно, ведь мы вновь оказались свидетелями одного их самых маленьких приростов производительности между поколениями. Можно сколько угодно утверждать, что настоящим флагманом является RTX 3090, но глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг чётко указал, что она идёт на замену RTX Titan и предназначена для небольшого количества энтузиастов.

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Единственное, что может порадовать наших читателей, это значительное снижение цены. Получив прирост в 11%, GeForce RTX 3080 оказалась на 500 долларов дешевле предшественницы. Как мы уже говорили, первое время таких цен не будет, но уже к зиме можно будет купить нового флагмана за 800 долларов.