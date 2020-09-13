Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разгон новых видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 станет значительно сложнее – вместо увеличения производительности пользователи могут столкнуться с её уменьшением

[ ] для раздела Блоги
3
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Нет никаких сомнений, что среди наших читателей есть те, кто планирует купить одну из видеокарт семейства RTX 3000-й серии. На большую часть вопросов мы уже ответили в недавней статье, остальное станет известно после начала полноценных продаж. Несмотря на некоторую неопределённость с доступностью и высокими ценами в первые месяцы, многие намерены купить новую GeForce RTX 3080 не только потому что она окажется самой быстрой картой на рынке, но и из-за высокого разгонного потенциала памяти GDDR6X.

реклама

Некоторые инсайдеры упрямо заявляют, что быстрая память открывает невероятные возможности для разгона. Оверклокеры уже мечтают, что в их руках, и без того быстрая видеокарта, сможет достичь уровня RTX 3090, что позволит увидеть Next Gen в его полной красе на максимальных настройках в 4К. Может быть наиболее продвинутые и опытные товарищи и смогут предаться экспериментам, но о том, чтобы каждый пользователь мог сделать это вручную, речь теперь не идёт.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Как сообщается, все видеокарты на архитектуре Ampere получат крайне любопытную функцию обнаружения и коррекции ошибок (EDR). Как было раньше: вы поднимаете тактовую частоту памяти, фиксируете и тестируете видеокарту. Если всё нормально – продолжаете нелёгкий труд разгона, если нет – появляются артефакты и система вылетает, возвращаясь к стабильным настройкам после перезагрузки. 

реклама

Теперь, в момент достижения некого скрытого лимита, ваша видеокарта не станет выбивать систему и не будет демонстрировать вам артефакты. Вместо этого она, как настоящий партизан, снизит производительность, о чём даже не потрудится вам сообщить. Как поясняют эксперты – это крайне полезная опция, которая позволит сохранить вашу видеокарту в целости. Пока новые карты не поступили в продажу, нет никаких инструментов для обхода подобной функции. Возможно, графический чип теперь и будет в безопасности, но многие так и продолжат сидеть на замедленных видеокартах, не зная об этом.  

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
9
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
16
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
28

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 28
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, которые получат российскую и глобальную версии прошивки MIUI 12 в сентябре-октябре 2020 года
5
Xiaomi представила финальный список из 65 смартфонов, претендующих на получение MIUI 12 к концу 2020 года – названия и сроки выхода глобальной и российской версии обновления
2
Xiaomi Redmi Note 10 Pro станет одним из самых мощных и высокотехнологичных смартфонов на рынке – процессор уровня Snapdragon 855, 8 Гб памяти и 120 Гц дисплей
10
Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц
84
Первые тесты видеокарты Radeon RX 6900XT – Big Navi продемонстрировали незначительный отрыв от RX 5700 XT и отставание от GeForce RTX 2080 Ti до 25%
53
Стоимость Xiaomi Mi 10 на российском рынке снизилась на 30 000 рублей – игровой процессор, 108 Мп камера, быстрая беспроводная зарядка, NFC и самая большая скидка с начала продаж
2
Выясняем, выросла ли реальная производительность процессов Intel за 3 года – Core i7-7700K vs i7-8700K vs i7-9700K vs i7-10700K от экспертов Testing Games
23
Медленная память Radeon RX 6000 не помеха — инженеры AMD Ryzen внедрят в RDNA2 большой Infinity-кэш
111
Фанат создал необычную модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim, которая делает игру реалистичнее, позволяя почувствовать себя Геральтом из Ривии
3
Redmi Note 9 pro сильно подешевел – 64-Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка 30 Вт по самой низкой цене на российском рынке
4
На вкус и цвет – за несколько дней было представлено 17 различных видов видеокарты RTX 3080
23
Флагман NVIDIA GeForce RTX 3080 оказался в 2.5 раза выгоднее RTX 2080 в майнинге – шахтёры могут раскупить первую партию видеокарт
45
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
86
Samsung 980 PRO нечаянно показали на официальном сайте
28
GTA 6 станет революционной в плане одиночной игры и предоставит игрокам много новых возможностей
9
Crytek показала трассировку лучей в Crysis Remastered на консолях
74
Российские продавцы начали снижать цены на флагманы NVIDIA – несколько моделей потеряли более 11 тысяч рублей
24
Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti
48
AMD Big Navi – это семейство, а не единственный графический процессор
52
Обзоры GeForce RTX 3080 слегка задержатся, GeForce RTX 3070 выйдет 15 октября
50

Популярные статьи

Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров
97
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
93
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
57
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
23
ТОП-5 самых лучших смартфонов до 10 000 рублей
13
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
25
Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
5

Сейчас обсуждают

Dimkovski86
18:17
))))) А Вы не думали, что я просто не задрот, и не сижу у компа с утра до ночи, и мне не интересны все игры подряд, онлайн-шутаки, ПУГБы и прочее? Мало играю, потому что мало играю, не более. К тому ж...
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Korden
18:16
Видеокарта не "снизит производительность", а начнет исправлять ошибки возникающие из-за переразгона. При этом снизиться призводительность. Обходить или отключать данную функцию смысла нет, если не хот...
Разгон новых видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 станет значительно сложнее – вместо увеличения производительности пользователи могут столкнуться с её уменьшением
Алексей Мительштейн
18:15
Интересно,а 1660 ti бодро держится?
Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
lalig
18:11
ну помимо проца, который кстати очень даже крут. это же всеми обожаемый снап!, в м51 отличная начинка: четыре мощных камеры на любые случаи жизни, большая оперативка, и широкий дисплей
Samsung Galaxy M51 с аккумулятором ёмкостью 7000 мА*ч появился в России – Snapdragon 730, 64-Мп камера и NFC по цене 29 990 рублей
lalig
18:11
ключевой момент в том что они ВАМ не нужны, а я активно юзаю широкоугольные и макросъемку, так что других вариантов даже не рассматриваю. цена адекватная для такого мАч и технических возможностей смар...
Samsung Galaxy M51 с аккумулятором ёмкостью 7000 мА*ч появился в России – Snapdragon 730, 64-Мп камера и NFC по цене 29 990 рублей
Star_Wiking
18:08
Нвидиа решила дать АМД фору?
Разгон новых видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 станет значительно сложнее – вместо увеличения производительности пользователи могут столкнуться с её уменьшением
owzod
18:07
вы просто смотрите на кол-во фпс. а надо смотреть на производительность процессора в играх.) а кол-во фпс это лишь условный критерий производительности в играх.)
Выясняем, выросла ли реальная производительность процессов Intel за 3 года – Core i7-7700K vs i7-8700K vs i7-9700K vs i7-10700K от экспертов Testing Games
Leonid Shagidullin
18:06
Ты не совсем прав. Tesla те да, на GA100 и теперь уехали чисто в серверы. А Квадра на игрочипе, но объем памяти свой и дрова теперь свои. Но выпекаются с одной пластины. Еще заточки есть под повышенну...
NVIDIA Quadro Ampere получит полноценный чип GA102 и 48 ГБ видеопамяти
t3chmob
18:05
Рокстар закрытая компания и никто не диктует их продуктам. Для выбора пола и кастомизации Watch Dogs Legion. Глубокий сценарий с харизматичными персонажами имеет гораздо больше художественной ценности...
GTA 6 станет революционной в плане одиночной игры и предоставит игрокам много новых возможностей
Вадік Дудар
18:05
Почему каждая подобная статья на этом сайте - это не супер цена, а что-то выше среднего без скидок? Note 9 Pro 6/128 - 200$ ему красная цена.
Redmi Note 9 pro сильно подешевел – 64-Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка 30 Вт по самой низкой цене на российском рынке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем