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Нет никаких сомнений, что среди наших читателей есть те, кто планирует купить одну из видеокарт семейства RTX 3000-й серии. На большую часть вопросов мы уже ответили в недавней статье, остальное станет известно после начала полноценных продаж. Несмотря на некоторую неопределённость с доступностью и высокими ценами в первые месяцы, многие намерены купить новую GeForce RTX 3080 не только потому что она окажется самой быстрой картой на рынке, но и из-за высокого разгонного потенциала памяти GDDR6X.

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Некоторые инсайдеры упрямо заявляют, что быстрая память открывает невероятные возможности для разгона. Оверклокеры уже мечтают, что в их руках, и без того быстрая видеокарта, сможет достичь уровня RTX 3090, что позволит увидеть Next Gen в его полной красе на максимальных настройках в 4К. Может быть наиболее продвинутые и опытные товарищи и смогут предаться экспериментам, но о том, чтобы каждый пользователь мог сделать это вручную, речь теперь не идёт.

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Как сообщается, все видеокарты на архитектуре Ampere получат крайне любопытную функцию обнаружения и коррекции ошибок (EDR). Как было раньше: вы поднимаете тактовую частоту памяти, фиксируете и тестируете видеокарту. Если всё нормально – продолжаете нелёгкий труд разгона, если нет – появляются артефакты и система вылетает, возвращаясь к стабильным настройкам после перезагрузки.

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Теперь, в момент достижения некого скрытого лимита, ваша видеокарта не станет выбивать систему и не будет демонстрировать вам артефакты. Вместо этого она, как настоящий партизан, снизит производительность, о чём даже не потрудится вам сообщить. Как поясняют эксперты – это крайне полезная опция, которая позволит сохранить вашу видеокарту в целости. Пока новые карты не поступили в продажу, нет никаких инструментов для обхода подобной функции. Возможно, графический чип теперь и будет в безопасности, но многие так и продолжат сидеть на замедленных видеокартах, не зная об этом.