Вице-президент AMD рассказал об особенностях процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3
8 октября AMD планирует представить новую архитектуру Zen 3, а также рассказать о процессорах следующего поколения – Ryzen 4000, которые фигурируют под кодовым названием «Vermeer». Несколько дней назад в сети появилась большая утечка, представляющая собой много технических данных, касающихся особенностей архитектуры. Получить больше информации на эту тему можно из нашего материала.
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До анонса ещё далеко, а AMD старается подогреть интерес потенциальных покупателей и инвесторов. Так, вчера в рамках конференции Deutsche Bank 2020 несколько любопытных мыслей высказал старший вице-президент компании Форрест Норрод. Отвечая на вопросы, он сказал, что микроархитектура Zen 3 имеет первостепенное значение, поскольку включает наработки всех предыдущих поколений, а также учитывает множество ошибок, которых на этот раз удалось избежать. Форрест заверил, что новые процессоры окажутся чрезвычайно мощными, превзойдя все ожидания рынка.
Что важно, Форрест твёрдо заявил, что AMD больше не полагается только лишь на улучшения технологического процесса. Напротив, Zen 3 имеет глубокие фундаментальные изменения, позволяющие новой архитектуре конкурировать с высокопроизводительными чипами Intel. Вице-президент AMD неоднократно упомянул о невероятном потенциале будущих чипов, объявив, что какое-то время Zen 3 станет основной архитектурой, на базе которой будут основаны все продукты компании.
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