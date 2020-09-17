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8 октября AMD планирует представить новую архитектуру Zen 3, а также рассказать о процессорах следующего поколения – Ryzen 4000, которые фигурируют под кодовым названием «Vermeer». Несколько дней назад в сети появилась большая утечка, представляющая собой много технических данных, касающихся особенностей архитектуры. Получить больше информации на эту тему можно из нашего материала.

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До анонса ещё далеко, а AMD старается подогреть интерес потенциальных покупателей и инвесторов. Так, вчера в рамках конференции Deutsche Bank 2020 несколько любопытных мыслей высказал старший вице-президент компании Форрест Норрод. Отвечая на вопросы, он сказал, что микроархитектура Zen 3 имеет первостепенное значение, поскольку включает наработки всех предыдущих поколений, а также учитывает множество ошибок, которых на этот раз удалось избежать. Форрест заверил, что новые процессоры окажутся чрезвычайно мощными, превзойдя все ожидания рынка.

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Что важно, Форрест твёрдо заявил, что AMD больше не полагается только лишь на улучшения технологического процесса. Напротив, Zen 3 имеет глубокие фундаментальные изменения, позволяющие новой архитектуре конкурировать с высокопроизводительными чипами Intel. Вице-президент AMD неоднократно упомянул о невероятном потенциале будущих чипов, объявив, что какое-то время Zen 3 станет основной архитектурой, на базе которой будут основаны все продукты компании.