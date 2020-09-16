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В 2019 году Xiaomi выпустила несколько смартфонов, которые ещё долго будут на слуху у фанатов компании. Спустя год их практически невозможно встретить в продаже, но каждый, кто купил один из них, ещё долго не захочет с ними расставаться. Давайте не будем долго затягивать и просто озвучим их: Mi 9T и Mi 9T Pro (клоны китайских Redmi K20 и Redmi K20 Pro).

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Здесь стоит сделать небольшое отступление. Всё дело в том, что современные смартфоны представляют собой тёмный прямоугольник, в одном из углов которого находится вырез под камеру. В некоторых моделях вырез может быть по центру в виде гигантской чёлки. Единственное, что немного отличает один телефон от другого, это задняя часть, изобилующая необычным размещением камер и сенсоров. Пользователи устали от одинаковых смартфонов. Может быть из-за этого такой ажиотаж привлекла к себе модель Xiaomi Mi Mix Alpha.

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Mi 9T получил уникальную фишку в виде выезжающей камеры, которая позволила сделать дисплей полностью безрамочным. В 2020 году вышла его более продвинутая версия Redmi K30 Pro, которая сохранила прежний дизайн, а вот обычная Redmi K30 осталась без своей ключевой особенности. Отметим, что и Mi 9T и Mi 9T Pro получили MIUI 12 в первых рядах, однако многие скачали прошивку в ручном режиме. Как выяснилось, в первых версиях найдено множество багов и ошибок.

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Выше вы можете найти список ошибок, которые найдены в крайне популярной глобальной версии. Кроме этих двух аппаратов, на проблемы стоит обратить внимание и владельцам Mi 9, поскольку они также имеют на борту эту или даже раннюю версию. Если у вас стоит указанная в списке версия (например, V12.0.0.11) вам стоит скачать прошивку в ручном режиме на официальном форуме производителя по ссылке.