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В ближайшие месяцы видеокарта GeForce RTX 2060 столкнётся с дефицитом и резким повышением цены – NVIDIA может начать выводить текущее поколение видеокарт с рынка раньше срока

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Сегодня на просторы интернета хлынули независимые обзоры новой видеокарты GeForce RTX 3080. Уверены, вы сможете найти их на нашем сайте без особого труда, ведь их к концу дня будет не меньше пяти. Отметим, что мы опубликовали любопытный материал, согласно которому реальный прирост между поколениями не превысит 11%. Что до независимых тестов, то здесь всё сложно. 

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Кому-то удалось получить разрыв между GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3080 невероятные 50%, другие сдержанно пишут, что лучше всего дела обстоят в нескольких играх с трассировкой лучей и продвинутой технологией NVIDIA DLSS 2.0. Словом, пока независимые эксперты не могут точно сформулировать единого мнения. Пожелаем им удачи, ведь многим из них приходится бороться со своими убеждениями, которые не позволяют написать, что ни о каком прорыве речь не идёт.

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Ну а пока весь мир готовится пережить нашествие новых GeForce RTX 3080, у нас для вас снова неутешительные подробности. Наши читатели помнят, что в начале сентября сообщалось о дефиците модели GeForce RTX 2060 Super. По сведениям отраслевых инсайдеров, ожидание поставки может затянуться свыше десяти дней. Что же, сегодня стало известно, что такая же судьба ждёт самую младшую модель линейки – GeForce RTX 2060. 

На этот счёт есть две новости: плохая и очень плохая. Начнём с первой: из-за перераспределения мощностей NVIDIA приняла уменьшить количество выпускаемых чипов для RTX 2060. Это значит, что лежащие на прилавках карты раскупят, а новых не завезут. Что до второй новости, то она ожидаема: отраслевые инсайдеры утверждают, что уже в конце сентября нас ждёт рост цену на эту модель. Мало того, есть вероятность, что NVIDIA и вовсе выведет с рынка всю серию RTX 2000, поскольку снижать на неё цены ужасно не хочется. 

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re3 ion
19:24
Что за 3700к? Если 3770к то думаю переход в 2020 на закате ддр4 явно не разумен.Через год будешь продавать за пол цены.
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Kolmohorov
19:07
То же самое было при переходе от Максвелла к Паскалю. Тьюринг просто сломал эту логику.
Результаты тестирования RTX 3080 в играх от Digital Foundry: большой прирост быстродействия и ощутимое отставание RTX 2080Ti
*Tiger*
19:05
> неприятные низкочастотные звуки Высокочастотные, автор! Низкие частоты - это, чтобы было всем понятно, бас долбящий у идиотов из заниженных тачек.
Неприятный свист дросселей GeForce RTX 3080 отметили в одном из первых обзоров
Panzerkampfwagen
19:05
Ясный паулюс только меня на эту удочку куртка не купит! Я по любому буду ждать нави и её тестов и только после приму решение! У меня что бы спонсировать Хуаниту лишних денег нет!
В ближайшие месяцы видеокарта GeForce RTX 2060 столкнётся с дефицитом и резким повышением цены – NVIDIA может начать выводить текущее поколение видеокарт с рынка раньше срока
oleg67oleg
19:00
Да пох ваще , фанаты куртки всё стерпят ...
Неприятный свист дросселей GeForce RTX 3080 отметили в одном из первых обзоров
Peter Pan
19:00
Искусственный дефицит для увеличения цены RTX 30xx.
В ближайшие месяцы видеокарта GeForce RTX 2060 столкнётся с дефицитом и резким повышением цены – NVIDIA может начать выводить текущее поколение видеокарт с рынка раньше срока
Евгений Яковлев
18:57
а где она на две трети быстрее? в тестах Digital Foundry она быстрее в 2-3 раза
Результаты тестирования RTX 3080 в играх от Digital Foundry: большой прирост быстродействия и ощутимое отставание RTX 2080Ti
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