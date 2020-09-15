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Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12 на базе новой ОС Android 11 для 6-ти популярных смартфонов – названия и ссылки на закачку

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Обновление актуальных смартфонов Xiaomi идёт полным ходом. В настоящее время завершились две волны. Первая полностью выполнена, а вот вторая так и не пришла на несколько наиболее востребованных аппаратов 2019-2020-х годов. В качестве выхода из сложившейся ситуации было принято решение разделить все не получившие MIUI 12 девайсы ещё на несколько волн. Предположительно, их будет ещё две или три. Больше на эту тему читайте в нашем последнем материале. Но и там сталось много вопросов, поскольку разработчик старается как можно дольше скрывать свои планы на несколько месяцев вперёд.

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Недавно состоялся официальный релиз новой версии мобильной ОС Android 11. На этот раз всё прошло настолько тихи и непривычно, что многие даже не знают о столь важном для рынка мобильных телефонов событии. От лоска предыдущих анонсов не осталось и следа. Можно обвинять во всём коронавирус, но инсайдеры полагают, что всё дело в минимальных изменениях, по сравнению с текущей Android 10. Кроме того, Google явно устала от борцов за права слабых и угнетённых. 

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Напомним, что год назад компании пришлось даже отменить популярную практику давать сладкие называния ОС. Виной всему взволнованные активисты, уверенные, что подобная система наименований нарушает права тех, кто по разным причинам не ест или не любит сладости. На этот раз операционка снова не получила официального сладкого имени, но сотрудники всё равно назвали её Red Velvet Cake – слоёный торт «Красный бархат».

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Mi 10 Pro

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Mi 10

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Redmi K30 Pro

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Mi 10 Youth Edition

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POCO F2 Pro

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Mi 10 Lite Zoom 

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Как бы там ни было, Xiaomi не дремлет. Спустя несколько дней после официального релиза от 8 сентября, китайская компания выпустила стабильную MIUI 12 на 6 смартфонов. Полный список выше в таблице. Там же можно получить ссылку на скачивание. Заранее стоит учитывать, что там всего два языка: английский и китайский. Русской версии пока нет.  

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