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Прошло три месяца после того, как Xiaomi начала рассылку новой MIUI 12. Согласно первоначальным планам, все телефоны должны были быть разделены на три волны. К сожалению, для большинства аппаратов сроки оказались невыполнимы, поскольку глобальная прошивка вышла не более чем на 13 аппаратов китайской компании. Это значит, что придётся менять планы на лету, ведь 1 сентября стартовала третья волна, которая ранее должна была принести обновление на бюджетные девайсы. Конкретных решений пока не принято. Xiaomi не хочет испытывать терпение своих фанатов. Между тем, проблема популярных смартфонов 2019-2020-х годов так и висит нерешённой.

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Как сообщают инсайдеры, китайский производитель собирается разделить все оставшиеся за бортом телефоны ещё на несколько волн. В настоящее время известно о третьей и четвёртой волнах. Скорее всего, последует и пятая, ведь бюджетники никуда не делись. Итак, давайте изучим, какие смартфоны попадут в число тех, кто первыми получит MIUI 12 в рамках третьей волны: Mi Max 3, Mi CC9e, Mi Note 3, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Что до сроков, то указывается конец сентября. Любопытно, что это раньше, чем сулили пессимистичные прогнозы некоторых инсайдеров.

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О четвёртой волне известно мало. На одном из форумов представитель Xiaomi упомянул, что три следующих смартфона находятся в приоритете: Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro Max. Судя по всему, эти аппараты даже не имеют закрытой бета-версии новой прошивки, а значит их выход задержится до октября. Между тем, китайская бета может выйти и раньше, но глобальная и стабильные версии так и останутся недоступны для основных регионов.