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После окончания криптобума, сотни тысяч видеокарт GeForce GTX 1080 Ti устремились на вторичный рынок. У кого-то ферма уже успела отработать полный цикл, а значит видеокарты похожи на выжатый лимон. Они ещё могут работать несколько лет, но шанс выхода из строя крайне высок. Были и такие шахтёры, которые использовали ресурс фермы лишь частично. В этом случае всё дело в везении и честности продавца. Самым выгодным было попасть на разорившегося новичка. Мало того, что такие товарищи ещё не успели поднатореть в деле обмана покупателей, так они в истерике пытались вернуть вложенные миллионы, надеясь отбить хотя бы половину.

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Прямо сейчас начинается очередная волна майнинга. Это очень тревожная информация. Снова начнутся перебои с поставками, полки магазинов окажутся пустыми, а наивные инвесторы в очередной раз бросятся зарабатывать на мыльных пузырях. Одновременно с этим уже через несколько недель в продажу поступит новое поколение видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere. Одна лишь информация о производительности GeForce RTX 3080 обрушила продажи флагманской GeForce RTX 2080 Ti, заставив скинуть цену на эту карту на 30-50%. Одновременно с этим подешевела и старая модель GeForce GTX 1080Ti.

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Любители флагманов насторожились. Кто-то уже мечтает купить старушку по выгодной цене. Другие пытаются избавиться от этой карты, надеясь на невероятную игровую мощь RTX 3080. Самое время выяснить, стоит ли брать старый флагман с вторички здесь и сейчас. Именно этим и занялись ребята с Ютуб-канала Benchmark. В качестве процессора использовался 8-ядерный Core i7-10700K и 32 Гб памяти DDR4 3600 МГц. Тестирование осуществлялось в разрешении 2К.

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Сегодня у нас будут немного необычные выводы, ведь мы никогда не советуем нашим читателям покупать карты с вторички. Что же, исключения бывают. GeForce GTX 1080Ti великолепна. Даже спустя три с половиной года после начала продаж она легко справляется с современными играми в разрешении 2К на максимальных настройках графики. Сами понимаете, что всё не может быт так радужно. В данном случае нюанс заключается в том, в каком состоянии к вам попадёт ваша долгожданная GTX 1080 Ti. Если она ещё может вам послужить пару лет, смело берите. Хорошо, если вы лично знаете продавца. Ведь, как и любой б.у. товар, видеокарта может попросту сгореть в самый разгар игры. Также обращайте внимание на цену. Мы бы рекомендовали подождать пару недель. Именно тогда геймеры начнут массово скидывать свои видеокарты.



