Выясняем, сколько памяти должно быть у видеокарты в 2020 году – GeForce RTX 2080 Ti против современных игр в тестировании Benchmark
После анонса новых видеокарт NVIDIA у многих остались небольшие сомнения относительно их реальной производительности. И дело даже не в том, что производитель не стал раскрывать некоторые важные характеристики. Проблема в небольшом количестве памяти. Последние несколько лет самой быстрой картой была GeForce RTX 2080 Ti с 11 Гб памяти. При этом постоянно появлялись тесты, демонстрирующие, что в 4К современные игры способны загрузить все 11 Гб. Впереди нас ждёт новый скачок производительности, связанный с выходом приставок следующего поколения. Неудивительно, что 10 Гб многим кажется недостаточными для задела на будущее.
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Как следует разобраться в проблеме решили ребята с Ютуб-канала Benchmark. Они взяли видеокарту GeForce RTX 2080 Ti, процессор Core i7-10700K и 32 Гб быстрой памяти. Задача была крайне простая: выяснить, смогут ли современные игра загрузить всю память на графическом чипе. Кроме того, нас интересует, есть ли зависимость потребления ресурсов от разрешения дисплея. Таким образом тесты будут проведены в 1080р, 2К и 4К. Давайте перейдём к выводам.
Обычно в подобных материалах мы предоставляем график. Здесь в этом нет надобности, поскольку различия между разрешением удалось зафиксировать только в игре Star Wars Jedi Fallen Order, в остальных проектах можно было увидеть, что с увеличением разрешения потребление памяти на видеокарте не растёт. Можно предположить, что такая картина связана с неоптимизированным движком, который работает не так эффективно, как все остальные. Посмотреть результаты можно на видео ниже. Отметим, что тесты проводились в восьми популярных играх, что в значительной степени снижает возможность ошибки.
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А вот с аппетитами современных игр всё не так просто. Неоптимизированный порт Horizon Zero Dawn с лёгкостью занял больше 10 Гб, так же как и Red Dead Redemption 2, известная своим непомерным аппетитом и невероятной требовательностью к компьютеру. Третьей игрой в списке, которая способна отнять все ваши ресурсы, оказалась Battlefield V. Остальные 5 показали неплохую оптимизацию. Можно сделать вывод, что ещё год 10 Гб видеопамяти будет достаточно. Главная проблема состоит в производительности, ведь сейчас большая часть проектов с лёгкостью превращают GeForce RTX 2080 Ti в калькулятор, выдавая не больше 30 кадров в секунду в 4К.
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