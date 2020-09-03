Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выясняем, сколько памяти должно быть у видеокарты в 2020 году – GeForce RTX 2080 Ti против современных игр в тестировании Benchmark

[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После анонса новых видеокарт NVIDIA у многих остались небольшие сомнения относительно их реальной производительности. И дело даже не в том, что производитель не стал раскрывать некоторые важные характеристики. Проблема в небольшом количестве памяти. Последние несколько лет самой быстрой картой была GeForce RTX 2080 Ti с 11 Гб памяти. При этом постоянно появлялись тесты, демонстрирующие, что в 4К современные игры способны загрузить все 11 Гб. Впереди нас ждёт новый скачок производительности, связанный с выходом приставок следующего поколения. Неудивительно, что 10 Гб многим кажется недостаточными для задела на будущее.

реклама

Как следует разобраться в проблеме решили ребята с Ютуб-канала Benchmark. Они взяли видеокарту GeForce RTX 2080 Ti, процессор Core i7-10700K и 32 Гб быстрой памяти. Задача была крайне простая: выяснить, смогут ли современные игра загрузить всю память на графическом чипе. Кроме того, нас интересует, есть ли зависимость потребления ресурсов от разрешения дисплея. Таким образом тесты будут проведены в 1080р, 2К и 4К. Давайте перейдём к выводам. 

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Обычно в подобных материалах мы предоставляем график. Здесь в этом нет надобности, поскольку различия между разрешением удалось зафиксировать только в игре Star Wars Jedi Fallen Order, в остальных проектах можно было увидеть, что с увеличением разрешения потребление памяти на видеокарте не растёт. Можно предположить, что такая картина связана с неоптимизированным движком, который работает не так эффективно, как все остальные. Посмотреть результаты можно на видео ниже. Отметим, что тесты проводились в восьми популярных играх, что в значительной степени снижает возможность ошибки.

реклама

А вот с аппетитами современных игр всё не так просто. Неоптимизированный порт Horizon Zero Dawn с лёгкостью занял больше 10 Гб, так же как и Red Dead Redemption 2, известная своим непомерным аппетитом и невероятной требовательностью к компьютеру. Третьей игрой в списке, которая способна отнять все ваши ресурсы, оказалась Battlefield V. Остальные 5 показали неплохую оптимизацию. Можно сделать вывод, что ещё год 10 Гб видеопамяти будет достаточно. Главная проблема состоит в производительности, ведь сейчас большая часть проектов с лёгкостью превращают GeForce RTX 2080 Ti в калькулятор, выдавая не больше 30 кадров в секунду в 4К. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
3
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
2
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
33
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 22
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 9 pro резко подешевел на российском рынке – флагманская камера на 64 Мп, игровой процессор и сверхбыстрая зарядка на 30 Вт по самой низкой цене с начала продаж
11
Праздник геймера - в Uplay можно бесплатно забрать сразу две знаменитые игры французского издателя Ubisoft
15
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
105
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
93
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
170
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
125
Стали известны цены ASUS ZenFone 7 и ASUS ZenFone 7 Pro для Европы – версия на Snapdragon 865+ обойдётся в 799 евро
1
Стали известны рублёвые цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
154
ASUS представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 в исполнении ROG Strix, TUF Gaming и Dual
178
Digital Foundry одними из первых получили в свои руки RTX 3080 - в первых тестах новый флагман показывает себя до 80% лучше чем RTX 2080
48
CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
11
Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
58
Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 17 тысяч рублей – игровой процессор, тройная 40-Мп камера, NFC и сверхбыстрая зарядка по самой низкой стоимости на отечественном рынке
4
Майнеры раскупили все видеокарты Radeon RX 5700 ХТ – на очереди GeForce RTX 2080 Super и сверхмощная GeForce RTX 3080
44
Противостоять видеокартам NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 будут три модели от AMD — данные инсайдера
16
Стали известны цены RTX 3070, 3080 и 3090 в нереференсном исполнении от сторонних вендоров Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
33
Прошивка MIUI 12 стала доступна для 37 смартфонов Xiaomi
7
Стали известны цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
26
Игровой 8-ядерный процессор Core i7-9700KF подешевел на 111 долларов – 4.7 ГГц и высокая игровая производительность по выгодной цене
6
ZOTAC представила свои версии видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 - крайне эффективное охлаждение и прекрасный дизайн
6

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
87
Intel Core i5-10400 против AMD Ryzen 5 3600 - какой процессор лучше подойдёт для игрового ПК - анализируем соотношение цена/производительность
134
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
33
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
36
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
8
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
2
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
3

Сейчас обсуждают

cag
11:00
Не понятно как они его собирать хотят. Подал объявление, договорился у метро, передал получил, все анонимно. Если только контрольные закупки делать будут.
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
asv1
11:00
До релиза никто ничего точно не скажет
Свежие скриншоты из Cyberpunk 2077 с демонстрацией трассировки лучей
Xenosag
11:00
Уже и так НДС 20%(выше чем в Европе и США) платим, уже и так пошлина если ты что-то завозишь с заграницы(даже с б/у бл..ть товара!), на всё ещё беспошлинных дешёвых посылках обогащается почта, так как...
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
AMDie
10:59
Мрази поганые,путлер сдохни уже наконец падаль ,народ тебя ненавидит
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
burobay
10:59
Какой же это тупой жанр, какая пошлятина просто невероятная
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
Alexshanghai IntelAmdov
10:59
бухай дальше и не обращай внимания. LT это оригинальный образ от мелкософта. а не васяновые звериные сборки алкаш.
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
Лучезарная Куртка
10:59
-дядя Вова, а почему столько докуя налогов? -хороший вопрос, мальчик. 75 лет назад случилась Великая победа...
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
smaximaa
10:58
ты забыл, в каком государстве живешь?
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
Сергей Боровой
10:58
откуда прибыль с б/у товара, с которого все прибыли уже уплачены ? ) ах.. это ведь не важно, это пример яркий ватанам как всё устроено
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
Moleculo
10:58
там нет 10000 ядер, там 5000 ядер с двумя FP32 блоками на ядро и про это говорилось инсайдерами, что у RTX 30 странные результаты в FP32, как будто производительность удвоена
Очертания тают в темноте: NVIDIA до самого анонса Ampere держала партнёров в неведении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем