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Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6

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В последнее время создаётся ощущение, что NVIDIA окончательно победила в противостоянии с AMD. Последним ударом зелёных стал анонс видеокарт нового поколения, производительность которых должна побить все рекорды. Согласно официальным сведениям, новая GeForce RTX 3080 превосходит GeForce RTX 2080 Ti на 80%. А ведь разница в цене между ними стартует с 500 долларов в пользу новой карты. Есть мнение, что всё может оказаться не так радужно, как нам рассказал Дженсен Хуанг. Хотя, это пока на уровне домыслов и слухов. Это значит, что пока не будет независимых тестов, делать выводы рано.

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А вот поговорить о ещё не анонсированных графических чипах от AMD мы можем. Судя по всему, Big Navi уже набила оскомину большинству инсайдеров. Хотя, может быть они просто разочарованы, ведь в последнее время новостей либо нет, либо они крайне пессимистичные. Как сообщается, флагман от красных будет довольно противоречивым. Посудите сами, архитектура RDNA 2 построена на базе 7-нм техпроцесса TSMC, в то время как Ampere довольствуется 8-нм от Samsung. Эксперты уверены, что эффективность первого гораздо выше, чем у второго. Здесь несомненная победа красных. 

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Нельзя не учесть, что сама архитектура RDNA 2 может оказаться просто слабее Ampere, но это снова уровень домыслов, и мы его пока опустим. Второй момент выглядит тревожно. Инсайдеры сообщают, что эксклюзивные права на новую быструю память GDDR6X принадлежат NVIDIA. Якобы производители ограничены двусторонними соглашениями и не станут продавать AMD продвинутую память. 

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Как из этой ситуации будет выкручиваться красная команда, неясно. Может быть у них есть козырь в рукаве. Главное, чтобы они его вовремя от туда извлекли, ведь ожидание не просто затянулось, а стало томительным, вызывая разочарование у поклонников компании. Пока же можно констатировать, что Big Navi может оказаться значительно слабее новой GeForce RTX 3080, поскольку медленная память может просто утянуть на дно все старания инженеров AMD. 

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У 10600 4.4ггц на все ядра, как и у меня, но ты нубик можешь утверждать обратное)) Вам красным не привыкать пустословить. С каких пор красным стали нужны лучи, да ещё и на 2066? Что касается моей 1070...
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А у нас самые дешевые 1070 минимум за 13к уходили. Сам был бы не прочь взять за 8-9 тысяч. Хотя мне пока и 470 хватает за 4.3к. Лучше тогда сначала дождусь выхода новинок, а там и на б/у можно посмот...
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так тонко что толсто.
Предполагаемая причина неожиданно низких цен на видеокарты RTX 3ххх - конкуренция со стороны консолей нового поколения с AMD RDNA2
Błąčķ_Øvēŗłøřð
23:51
Где обзоры то новой линейки? Бумажный анонс, по факту ☝️
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
Paxton Fettel
23:50
Я тоже не ожидал что цена за очередной топ будет начинаться всего лишь от 1500 долларов.
Предполагаемая причина неожиданно низких цен на видеокарты RTX 3ххх - конкуренция со стороны консолей нового поколения с AMD RDNA2
Сергей Vorvort
23:49
Набор читов для очковтирательства? )
NVIDIA представила набор инструментов Reviewer Toolkit для точного измерения производительности видеокарт
Stanislav Lukyanenko
23:49
35 ему красная цена
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korney
23:48
С момента первых анонсов были заявлены GDDR6X для 3090/3080 и GDDR6 для 3070. Автор в первых рядах таких же "анонсеров" толкался. Всё, не о чем писать? Кризис новостей? Могу слить инфу чисто по-инсайд...
ASUS и ZOTAC в недорогих GeForce RTX 3070 Ampere используют медленную GDDR6, как и в RTX 2070
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