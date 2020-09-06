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В последнее время создаётся ощущение, что NVIDIA окончательно победила в противостоянии с AMD. Последним ударом зелёных стал анонс видеокарт нового поколения, производительность которых должна побить все рекорды. Согласно официальным сведениям, новая GeForce RTX 3080 превосходит GeForce RTX 2080 Ti на 80%. А ведь разница в цене между ними стартует с 500 долларов в пользу новой карты. Есть мнение, что всё может оказаться не так радужно, как нам рассказал Дженсен Хуанг. Хотя, это пока на уровне домыслов и слухов. Это значит, что пока не будет независимых тестов, делать выводы рано.

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А вот поговорить о ещё не анонсированных графических чипах от AMD мы можем. Судя по всему, Big Navi уже набила оскомину большинству инсайдеров. Хотя, может быть они просто разочарованы, ведь в последнее время новостей либо нет, либо они крайне пессимистичные. Как сообщается, флагман от красных будет довольно противоречивым. Посудите сами, архитектура RDNA 2 построена на базе 7-нм техпроцесса TSMC, в то время как Ampere довольствуется 8-нм от Samsung. Эксперты уверены, что эффективность первого гораздо выше, чем у второго. Здесь несомненная победа красных.

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Нельзя не учесть, что сама архитектура RDNA 2 может оказаться просто слабее Ampere, но это снова уровень домыслов, и мы его пока опустим. Второй момент выглядит тревожно. Инсайдеры сообщают, что эксклюзивные права на новую быструю память GDDR6X принадлежат NVIDIA. Якобы производители ограничены двусторонними соглашениями и не станут продавать AMD продвинутую память.

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Как из этой ситуации будет выкручиваться красная команда, неясно. Может быть у них есть козырь в рукаве. Главное, чтобы они его вовремя от туда извлекли, ведь ожидание не просто затянулось, а стало томительным, вызывая разочарование у поклонников компании. Пока же можно констатировать, что Big Navi может оказаться значительно слабее новой GeForce RTX 3080, поскольку медленная память может просто утянуть на дно все старания инженеров AMD.