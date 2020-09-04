В сети появились первые изображения «народной» видеокарты GeForce RTX 3060 – предполагаемые цены и сроки выхода
Анонс нового поколения видеокарт NVIDIA доказал, что компания способна не только производить крайне мощные решения, но и готова устанавливать на них низкую цену. На самом деле слово «низкая» слегка преувеличено, ведь 700 долларов – это гораздо больше, чем готовы потратить 95% всех геймеров на игровой компьютер. В данный момент мы знаем, что средняя производительностью видеокарты GeForce RTX 3070 окажется выше чем у GeForce RTX 2080 Ti в разрешении 4К. С одной стороны – это неплохо, но ведь и эта карта стоит 500 долларов.
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В итоге миллионы геймеров ждут новую GeForce RTX 3060. Ранее предполагалось, что она может появиться в продаже в начале 2021 года. NVIDIA традиционно старается распродать как можно больше флагманских графических чипов, а уже после насыщать рынок представителями среднего класса. Как будет на этот раз, никто не знает, но один из инсайдеров выложил первое изображение и цену одной из самых ожидаемых видеокарт.
Фотографий видеокарты GeForce RTX 3060 находится ниже. Как видите, в референсном варианте она получит только один вентилятор и крайне компактные размеры. Её длина не превысит 16 сантиметров. Это должно означать, что новая карта будет холодной и производительной. В качестве памяти заявлены 6 ГБ сверхбыстрой GDDR6X, что должно позитивно сказаться на игровых показателях. Что до цены, то она заявлена на уровне 1 999 юаней, что равно около 300 долларам.
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Инсайдер также полагает, что новинка может появиться на прилавках магазинов к концу 2020 года. Кто знает, может NVIDIA решить пошутить, выпустив её одновременно с игровыми приставками нового поколения. Это было бы очень показательно, поскольку производительность RTX 3060, скорее всего, будет выше, чем графика на консолях.
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