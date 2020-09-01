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Несмотря на то, что планы Xiaomi по обновлению своих смартфонов до новой MIUI 12 оказались не выполнены, китайский производитель не сидит сложа руки. Уже несколько месяцев идёт тестирование ещё не вышедшей мобильной ОС Android 11 на несколько аппаратов. По большей части – это популярные девайсы, которые имели высокий спрос среди покупателей, что позволит обеспечить максимальное количество любителей экспериментов.

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На прошлой неделе появился список телефонов, которые не получат Android 11. Среди других 11-ти аппаратов 2019-го года обнаружились 3 популярных смартфона текущего года: Redmi Note 8, Note 8Т и Note 8 Pro. После таких вестей мы ждали от Xiaomi продолжения грустных новостей, но сегодня неожиданно появилась информация, которая несомненно порадует многих наших читателей.

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Ниже вы можете ознакомиться с полным списком телефонов, которые претендуют на получение новой версии ОС Android 11 на MIUI 12. Что интересно, 26 из них (первый столбец) уже активно тестируется многочисленными командами разработчиков и даже пользователями, решившими скачать на свой аппарат бета-версию. Как видите, среди 26 смартфонов только наиболее популярные аппараты последних лет. По большей части это дорогие телефоны и бодрые середнячки.

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А вот среди 23 совместимых смартфонов, которые ещё не получили открытую бета-версию, но разработка прошивки для которых началась, значатся недорогие аппараты. Это: Redmi 9, Mi A3, Mi 9 SE и другие. Кроме того, в списке можно заметить популярные Mi 9, Redmi К 20 Pro, Mi 9T Pro и другие. Полный перечень состоит из 49 телефонов. Инсайдеры утверждают, что первые 26 могут получить стабильную прошивку до конца 2020 года, а вот по вторым ничего конкретного нет. Скорее всего большая часть из них увидит Android 11 в рамках следующей версии MIUI 13 весной.