Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

3 популярных смартфона Xiaomi 2020 года не получат MIUI 13 на Android 11

[ ] для раздела Блоги
1
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Все крупные производители смартфонов имеют собственную оболочку, которая тесно интегрируется в операционную систему Android, принося новые функции, обновлённый интерфейс и делая ваш телефон непохожим на сотни других. С каждым годом оболочки становятся всё более мудрёными, а их разработка требует ничуть не меньше времени, чем уходит на создание ОС Android. Доходит до того, что, когда пользователь берёт в руки аппарат другого производителя, ему кажется, что он попал в иной мир, как будто перед ним совершенно новая операционка. 

реклама

Логика в таком поведении есть. Производитель медленно приучает вас к специфическим настройкам, вы привыкаете. Из года в год он немного меняет интерфейс, делая это почти незаметно. В итоге вам кажется, что всё осталось на своих местах, а на самом деле даже обычный календарь претерпевает невозвратных изменений. Чем больше парк мобильный устройств, тем сложнее, ведь нужно не только выпустить единую прошивку, но и протестировать её на стабильную работу на десятках смартфонов.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Xiaomi считается одним из самых плодовитых производителей. Мы не планируем подсчитывать число актуальных смартфонов, да и дать определение слову «актуальный» довольно сложно. Кажется, что всё просто, а на самом деле у производителя своё мнение на этот счёт. Так, недавно появился список смартфонов, которые точно не получат ещё не вышедшую операционную систему Android 11. 

реклама

Немного удивительно, что популярные смартфоны 2019 года: Redmi Note 7 и Note 7 Pro оказались за бортом, но этому факту ещё можно найти объяснение, а вот почему отказано Redmi Note 8, Note 8Т и Note 8 Pro, понять просто нереально. Все три телефона до сих пор находятся в продаже. Мало того, третий считается одним из наиболее популярных на российском рынке. Как видите, в число неудачников попали модели Redmi восьмой серии, но это и не удивительно. Скорее всего все эти аппараты получат следующую прошивку MIUI 13, но рассчитывать на Android 11 не приходится.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
24
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
37
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
29
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 55
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская прошивка MIUI 12 Stable стала доступна для хита продаж Xiaomi
7
PlayStation 5 уже можно официально предзаказать
8
Официальная стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для 5 смартфонов Xiaomi в России, Европе и мире
2
Honor 30 сильно подешевел – топовая камера, уникальный процессор, NFC и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене
3
HUAWEI открывает в России сезон больших скидок – HUAWEI P40 - 12 тысяч, HUAWEI P30 Pro - 10 тысяч плюс подарок Band 4 Pro или беспроводное зарядное устройство
+
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
192
Процессоры AMD следующего поколения получат высокие тактовые частоты и увеличенный IPC на 20%
92
Выясняем, сколько ОЗУ нужно современному игровому компьютеру – 16 Гб VS 32 Гб в тестировании от Benchmark
21
Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090
30
Бюджетная видеокарта Radeon RX 5300 появилась на сайте AMD — новинка ощутимо превосходит GeForce GTX 1650 в ряде игр
47
OnePlus 8 сильно подешевел – Snapdragon 865, 90-Гц дисплей, стереодинамики, 48-Мп камера с поддержкой 4K@60FPS, NFC и аккумулятор на 4300 мА*ч по низкой цене
3
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
110
4 флагмана HUAWEI 2018-2019-х годов получили стабильную прошивку EMUI 10.1 в Европе и других регионах
3
Уровень функций DirectX 12_2 будет поддерживаться NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30, AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2), Intel Xe-HPG и Qualcomm Snapdragon
19
Фотографии GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в исполнении ZOTAC просочились в интернет
19
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
122
Эксперты назвали три самых оптимальных бюджетных процессора для игр, учёбы и работы – лучший выбор осени 2020 года по мнению Hardwaretimes
32
Официальная российская цена HUAWEI P30 снизилась на 20 000 рублей – самый мощный флагман 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
2
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 опубликованы
1
Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp
21

Популярные статьи

Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
120
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
120
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
88
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
24
Обзор и тест сборки с AliExpress за $99: мать Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + кулер
44
Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
9
Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль
8
Хорошие и позабытые RPG - Gothic, Risen, Drakensang: The Dark Eye и другие. Часть первая
5

Сейчас обсуждают

typym6ek
19:47
Никогда не было проблем с 10-кой. Только когда вышла 2004 и драйвер 451 от нвидии игры подвисали с планированием. Тут обсуждение https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=101&t=192677&p=16953200#...
Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль
Zmax
19:45
при чем тут бумажка?? Зеленая бумага это всего лишь измерительная линейка. За что ругать линейку?? За то что она меряет неправильно?? Падает национальная валюта, бакс не растет и не падает. Почему у ...
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
SATelit
19:45
Всем насрать....
3 популярных смартфона Xiaomi 2020 года не получат MIUI 13 на Android 11
Yolanda Tarska
19:42
У тебя какое-то оправдание, не в Нвидии работаешь?) Просто карты топовые, дорогие, а тут унылая экономия на чипах памяти. Тогда и 4 года назад на 1080 надо было ставить 6гб, а на 1070 вообще 4) ну ти...
Появились фотографии Gainward RTX 3090 и RTX 3080 в исполнении Phoenix Golden Sample
Zmax
19:40
все ОК не кипишуй) Самцы и ранее не гнушались налюбиловом на терминологии. Те же 860 EVO не первый год продаются с аббревиатурой 3bit-MLC. Странно, что они еще не выпускают 4-bit MLC.
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
ego0550
19:39
Какие возможности, возможности потребления электричества? )
Появились фотографии Gainward RTX 3090 и RTX 3080 в исполнении Phoenix Golden Sample
wolfy81
19:37
Не хватает Арканума, Невервинтера и icewind dale - очень крутые игры
Хорошие и позабытые RPG. Часть первая
DarkShaman
19:37
Абсолютно не понятен посыл автора. Ну не нравится ему цена на тот или иной товар - так пусть не покупает. Его же ни кто не заставляет.
Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
Алексей Трухов
19:37
Не будет 3070 стоит 400$, скорее всего этот ценник достанется 3060 и то не факт.
Первые достоверные тесты видеокарты GeForce RTX 3090 демонстрируют её значительное превосходство над текущим флагманом RTX 2080 Ti – свыше 50% в Time Spy Extreme
McArcher
19:36
Зелот, "кто тебя выдумал" ?
Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем