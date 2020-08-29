3 популярных смартфона Xiaomi 2020 года не получат MIUI 13 на Android 11
Все крупные производители смартфонов имеют собственную оболочку, которая тесно интегрируется в операционную систему Android, принося новые функции, обновлённый интерфейс и делая ваш телефон непохожим на сотни других. С каждым годом оболочки становятся всё более мудрёными, а их разработка требует ничуть не меньше времени, чем уходит на создание ОС Android. Доходит до того, что, когда пользователь берёт в руки аппарат другого производителя, ему кажется, что он попал в иной мир, как будто перед ним совершенно новая операционка.
реклама
Логика в таком поведении есть. Производитель медленно приучает вас к специфическим настройкам, вы привыкаете. Из года в год он немного меняет интерфейс, делая это почти незаметно. В итоге вам кажется, что всё осталось на своих местах, а на самом деле даже обычный календарь претерпевает невозвратных изменений. Чем больше парк мобильный устройств, тем сложнее, ведь нужно не только выпустить единую прошивку, но и протестировать её на стабильную работу на десятках смартфонов.
Xiaomi считается одним из самых плодовитых производителей. Мы не планируем подсчитывать число актуальных смартфонов, да и дать определение слову «актуальный» довольно сложно. Кажется, что всё просто, а на самом деле у производителя своё мнение на этот счёт. Так, недавно появился список смартфонов, которые точно не получат ещё не вышедшую операционную систему Android 11.
реклама
Немного удивительно, что популярные смартфоны 2019 года: Redmi Note 7 и Note 7 Pro оказались за бортом, но этому факту ещё можно найти объяснение, а вот почему отказано Redmi Note 8, Note 8Т и Note 8 Pro, понять просто нереально. Все три телефона до сих пор находятся в продаже. Мало того, третий считается одним из наиболее популярных на российском рынке. Как видите, в число неудачников попали модели Redmi восьмой серии, но это и не удивительно. Скорее всего все эти аппараты получат следующую прошивку MIUI 13, но рассчитывать на Android 11 не приходится.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила