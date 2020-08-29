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Все крупные производители смартфонов имеют собственную оболочку, которая тесно интегрируется в операционную систему Android, принося новые функции, обновлённый интерфейс и делая ваш телефон непохожим на сотни других. С каждым годом оболочки становятся всё более мудрёными, а их разработка требует ничуть не меньше времени, чем уходит на создание ОС Android. Доходит до того, что, когда пользователь берёт в руки аппарат другого производителя, ему кажется, что он попал в иной мир, как будто перед ним совершенно новая операционка.

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Логика в таком поведении есть. Производитель медленно приучает вас к специфическим настройкам, вы привыкаете. Из года в год он немного меняет интерфейс, делая это почти незаметно. В итоге вам кажется, что всё осталось на своих местах, а на самом деле даже обычный календарь претерпевает невозвратных изменений. Чем больше парк мобильный устройств, тем сложнее, ведь нужно не только выпустить единую прошивку, но и протестировать её на стабильную работу на десятках смартфонов.

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Xiaomi считается одним из самых плодовитых производителей. Мы не планируем подсчитывать число актуальных смартфонов, да и дать определение слову «актуальный» довольно сложно. Кажется, что всё просто, а на самом деле у производителя своё мнение на этот счёт. Так, недавно появился список смартфонов, которые точно не получат ещё не вышедшую операционную систему Android 11.

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Немного удивительно, что популярные смартфоны 2019 года: Redmi Note 7 и Note 7 Pro оказались за бортом, но этому факту ещё можно найти объяснение, а вот почему отказано Redmi Note 8, Note 8Т и Note 8 Pro, понять просто нереально. Все три телефона до сих пор находятся в продаже. Мало того, третий считается одним из наиболее популярных на российском рынке. Как видите, в число неудачников попали модели Redmi восьмой серии, но это и не удивительно. Скорее всего все эти аппараты получат следующую прошивку MIUI 13, но рассчитывать на Android 11 не приходится.