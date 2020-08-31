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Сегодня последний день, когда 42 смартфона Xiaomi должны были получить стабильную версию прошивки MIUI 12 на основных рынках китайской компании. Если вас интересует полный список телефонов, которые уже обновились в России, то он находится в нашем материале по ссылке. Отметим, что таковых всего 11. При этом часть их них относятся к первой волне.

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Ожидание затянулось. Уже в начале августа инсайдеры заговорили о смещении сроков. Производитель начал сдвигать выход прошивки на конец августа, после – на начало сентября. Последние данные свидетельствуют о том, что часть аппаратов второй волны получит MIUI 12 в октябре, другие и вовсе потеряли дату рассылки. Если ранее это объяснялось эпидемией коронавируса, которая в значительной мере замедлила разработку, то уже в конце июля Xiaomi сообщала, что все отделы функционируют в штатном режиме.

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Выше вы можете ознакомиться со списком смартфонов второй волны. Отметим, что российскую версию получили единицы. Европейская вышла не более чем на 10 аппаратов, а китайская на половину устройств. По мнению инсайдеров, именно 20 (плюс-минус 2-3) телефонов могут рассчитывать на глобалку до конца первого месяца осени.

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До конца года ещё 4 месяца. Будем надеяться, что Xiaomi справится. Более точные выводы на этот счёт можно будет сделать по итогам сентября. Предварительные прогнозы неутешительны. 40 смартфонов второй волны так и не получили стабильную российскую версию до конца августа, несмотря на обещания производителя.