GeForce RTX 3090 демонстрирует 2-кратное преимущество над GeForce RTX 2080 Ti в игровых тестах – новый уровень трассировки лучей и продвинутый ИИ от NVIDIA
До анонса видеокарт NVIDIA следующего поколения осталось совсем мало времени. Если вы устали от ожиданий, смело читайте наш материал, сегодня у нас последняя информация о производительности нового флагмана GeForce RTX 3090. Сказать на 100%, что данные точны, а не являются чьей-то подделкой, сложно, но визуально они очень напоминают официальные.
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Ниже находится изображение с тремя диаграммами, каждая из которых представлена одной игрой. Идёт прямое сравнение производительности видеокарт: GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3090. Разрешение экрана переключено в 4К, графика на максимуме, а новая технология DLSS 2.0 активирована. В этих условиях можно наблюдать почти двукратный рост производительности в Minecraft RTX и Control. В игре Wolfenstein Young Blood прирост находится на уровне 80%, что также очень немало.
Эксперты полагают, что всё дело в новом поколении тензорных ядер. NVIDIA явно сделала упор на трассировку лучей, полагая, что технология будет крайне востребована, поскольку обе игровые приставки станут её использовать с первых дней. Компания проделала большую работу над ошибками, ведь больше года в разрешении 4К лучи были фактически неиграбельны, часто выдавая не больше 30 fps в наиболее популярны проектах.
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Судя по последним тестам, видеокарты будет действительно гораздо мощнее текущего поколения. Остаётся только вопрос цены. Если слухи подтвердятся и карты стартуют с 2 000 долларов, то эта мощь окажется бесполезна, поскольку массовый покупатель так и не получат к ней доступа. А значит трассировка лучей снова окажется привилегией единиц, что в свою очередь повлечёт низкую заинтересованность в этой технологии со стороны разработчиков.
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