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Несколько дней мы видели большую утечку, благодаря чему мы смогли не только изучить технические характеристики видеокарт NVIDIA нового поколения, но и узнать их примерное позиционирование и цены. Последние данные вызывают разочарование. Если зелёные действительно поставят на свою карту цену 1 500 и выше долларов, это будет означать только то, что текущее поколение не подешевеет ни на доллар. Как будет развиваться ситуация, мы узнаем на следующей неделе, а сегодня у нас есть первые достоверные тесты новых графических чипов.

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В сети появились первые достоверные тесты двух флагманских видеокарт RTX 3090 и RTX 3080. Первая получит 24 Гб быстрой памяти, а вторая ограничится только 10 Гб. Результаты проведены в популярном тесте Time Spy Extreme. Инсайдер утверждает, что RTX 3090 стала первой картой, которой удалось преодолеть отметку в 10 000 баллов в данном бенчмарке. Что важно, перед нами референсная модель, которая не получала никакого дополнительного буста. Что до RTX 3080, то её результат немного скромнее – 8 000 баллов, что смотрится очень неплохо, ведь количество памяти у первой значительно больше.

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Если сравнивать результаты с текущим флагманом RTX 2080 Ti, то обнаруживается (речь идёт о референсной версии), что преимущество нового короля скорости от NVIDIA составляет внушительные 57%. Что важно, карта работала на предварительной версии драйверов, а значит результат может оказаться ещё выше. Что до RTX 3080, то она на 34% превосходит RTX 2080 Ti.

Это очень внушительный показатель, ведь RTX 3080 должна занять ценовую нишу ниже текущего флагмана, что внушает некоторый оптимизм относительно соотношения цены и производительности младших моделей, таких как RTX 3070 и RTX 3060, а также их возможных версий с приставкой «Super». Ознакомиться с предварительными характеристиками новых видеокарт можно в нашем предыдущем материале.