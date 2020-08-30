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Стоимость видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 может составить 3 000 долларов при потреблении 500 Вт

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На этой неделе мы познакомились с техническими характеристиками флагманских видеокарт NVIDIA следующего поколения, построенных на новой перспективной архитектуре Ampere и созданных на базе 7-нм техпроцесса. Спустя какое-то время эта информация нашла подтверждение в первых достоверных тестах. Как оказалось, GeForce RTX 3090 на 57% превосходит флагманскую – GeForce RTX 2080 Ti. Единственное, что расстраивает – это ценовая политика. Инсайдеры все настойчивее утверждают, что видеокарты будут крайне дорогими.

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Если ещё неделю назад цена доходила до 2 000 долларов, то сегодня пошли разговоры о 3 000 вечнозелёных. Инсайдер утверждает, что базовая стоимость RTX 3090 будет зафиксирована на уровне 2 000. А вот аппетиты партнёров никто не будет ограничивать. Якобы им разрешат устанавливать стоимость в диапазоне 1 800 – 3 000 долларов. Вполне возможно, что инсайдер пиарится перед анонсом, ведь сейчас самое время поднять прочтений на ажиотаже любителей горячих скандалов. Однако, вполне может быть, что в его слова есть доля правды. Например, в 3 000 долларов могут быть оценены модели с водяным охлаждением, а также уникальные варианты, приуроченные к каким-либо событиям.

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По его словам, наиболее высокую стоимость объяснят разгоном. Дополнительно инсайдер заявил, что нас ждут не только дорогие, но и крайне прожорливые чипы. По его мнению, энергопотребление будет достигать 500 Вт. Ранее мы уже слышали подобные слухи, но чуть позднее представитель компании NVIDIA их опроверг. Наберёмся терпения. Анонс уже через несколько дней. 

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Стоимость видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 может составить 3 000 долларов при потреблении 500 Вт
olob
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